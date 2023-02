Nevěsta omylem nahrála, co o ní říkali svatebčané. Vyslechla si hrozné věci

Yaya Kampen se se svým hrůzostrašným příběhem svěřila na sociální síti. Video, ve kterém popsala, co se jí přihodilo na její vlastní svatbě, se stalo hitem – dosáhlo 3,2 milionu zhlédnutí.

Nevěsta měla skvělý nápad. Namísto klasické knihy, do které by jí a její manželce Randi, mohli hosté psát vzkazy, koupila rekordér. Yaya totiž byla přesvědčena o tom, že když jí její svatební hosté vše, co mají na srdci, nahrají, bude to mnohem osobnější než psaná forma.

Bohužel toho ale měli na srdci mnohem více, než si myslela. Na obřadu v americké Kalifornii vyslechla od jednoho ze svých příbuzných něco velmi nepříjemného, a tak zjistila, co si o její svatbě doopravdy myslí. Nahrávací zařízení totiž bylo mnohem silnější, než se domnívala, a zaznamenalo i hlasy ostatních hostů v pozadí. To ale Yaya zjistila až po přehrání záznamu.

Přibuzní dali nesouhlas jasně najevo

Snoubenky Yaya a Randi totiž na svou svatbu – z pochopitelných důvodů – některé příbuzné nepozvaly. Jednalo se o ty, kteří nepodporovali manželství mezi osobami stejného pohlaví. To se ale nelíbilo ostatním příbuzným, kteří to na slavnosti dali pořádně najevo.

Prateta nevěsty si na protest oblékla na svatbu černé oblečení a na fotkách se vždy tvářila tragicky, to ale nebylo to nejhorší.

Seznam zakázaných hostů

Hostů se totiž vyptávala, jestli na svatbě čekali účast i ostatních členů rodiny – a také, zda vědí, proč nebyli pozváni. Dále označila rozhodnutí nevěsty nepozvat některé příbuzné na svatbu za nevkusné a neslušné. Yaya ale svého rozhodnutí – ani přes nevybíravou kritiku a smuteční oděv pratety – nelitovala.

Nakonec si uvědomila, že problém byl spíše v tom, že měla na svůj seznam zakázaných hostů přidat ještě několik jmen navíc. Chybělo jí na něm především jméno příbuzné, která si její svatbu spletla s pohřbem.

Podle novomanželky by lidé na svou svatbu měli zvát jen přátele, známé a příbuzné, kteří je mají rádi takové, jací jsou.

Zdroj: Daily Star, TikTok

