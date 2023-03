Proč se dítě v plodové vodě neutopí. A ještě si může bez obav zaplavat

Dítě s matkou komunikuje skrz pohyby a ona ho může přes břišní stěnu stimulovat poklepáváním nebo hlazením, uklidňovat ho mluvením nebo zpíváním, může mu chozením navodit pocit pohody ve vlnách. Nemůže ale ovlivnit to, jak dítě v děloze přežívá. Pod vodou se přece nedá nadechnout. A dítě se ani nadechnout neumí.

Za většinu procesů během těhotenství je zodpovědná placenta. Tento dočasný orgán, který má uplatnění jen po dobu trvání gravidity a je tvořený částmi děložní sliznice a zbytky z tkání plodu, je pro dítě životně důležitý. Nedostatečná funkce placenty a její totální vyčerpání je nejčastějším důvodem předčasného porodu a rozhodnutí lékařů o sekci. Důležité je ale i přirozené zdraví matky, protože rakovina, cukrovka nebo jiné nemoci mohou být pro těhotenství velkou překážkou. Přínosná není ani dieta.

Proč se neutopí?

Děloha je plná plodové vody. Prostor k tomu, aby se dítě nadechlo, tedy schází. Bez přísunu kyslíku by ale nepřežilo. Plod má plně vyvinuté plíce až s koncem 37. týdne těhotenství. K jejich „aktivaci“ dochází těsně po narození, kdy se dítě poprvé nadechne.

Plodovou vodu je třeba pravidelně kontrolovat, zda neměnila barvu nebo zápach.

Plíce mají během těhotenství klidový režim. Dítě totiž dýchá skrz placentu a krev, která do ní přichází. Jakmile žena vydechne, tělem putuje kyslík až k placentě a tam pupeční šňůrou míří rovnou k dítěti. To plyn zpracuje a posílá zpátky. Dokud je dítě „připojené“, neprobíhá dech tak, jak jsme na něj zvyklí na vzduchu. Je to stejný princip jako krmení přesnídávkou, když v pravidelných dávkách dodáváte dítěti porci jídla.

Kam s bobky?

Mimo dýchání panuje mnoho neznámých i kolem vylučování. Přebytky nezůstávají v děloze, ale opět se zapojuje „transportní systém“ v podobě pupeční šňůry a placenty. Živiny, které žena přijme, dorazí k dítěti plně rozpuštěné. Jsou součástí krve. Tu dítě zpracuje a posílá zpátky do oběhu matky. Výkaly tak vůbec nevznikají, ale trávení funguje na jedničku.

Synchronní spánek

Nedá se přesně určit, co dítě v děloze provádí, co zažívá, ani jak se cítí. Záznamy z elektroencefalogramu ukazují na to, že zhruba od poloviny těhotenství tráví zhruba dvacet hodin denně ve stavu, který je nápadně podobný spánku. Bohužel se ale dítě neumí naladit na potřeby matky a nebere na ni ohledy. Když chce předvést pár kotrmelců, nezáleží na tom, že je zrovna půlnoc.

