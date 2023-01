Skladujte vajíčka špičkou dolů a vydrží vám déle

Noah Young, farmář, který sdílí své poznatky na sociální síti TikTok, svým sledujícím nedávno prozradil, jak skladovat vajíčka, aby vydržela čerstvá až několik týdnů. Řada lidí podle farmáře skladuje vajíčka špatně, a tím zkracuje dobu jejich trvanlivosti. Nejde totiž tolik o to, jestli je umístíte do sklepa či do lednice, ale spíše o to, jakým způsobem je na dané místo položíte.

Podle Noaha je důležité vědět, kde přesně je ve vajíčku uložena vzduchová kapsle. Každé vajíčko je na jednom konci špičatější a na druhém konci spíše zaoblené. Na zaobleném konci vajíčka se nachází malá vzduchová kapsle, která má ve vajíčku své využití.

Tato vzduchová kapsle totiž slouží k ochraně žloutku, funguje jako zarážka a ochraňuje žloutek před nejrůznějšími druhy bakterií, které se k němu mohou dostat. Patří mezi ně mimo jiné i bakterie salmonely.

Jak správně skladovat vajíčka?

Ideální je skladovat vajíčka špičatou stranou směrem dolů. Zajistíte tak, že žloutek uvnitř vajíčka bude v optimální poloze. Skladování vajíček tímto způsobem má ale i celou řadu dalších výhod.

V opačném případě začne totiž vzduchová kapsa uvnitř vajíčka stoupat nahoru a může posouvat bakterie blíž ke žloutku. Při skladování vajíčka špičkou dolů zůstane vzduchová bublina nahoře na druhé straně vajíčka – tím udržíte vajíčko mnohem déle čerstvé. Nejvíce bakterií se totiž většinou nachází v okolí žloutku. Je to způsobeno tím, že obsahuje mnohem více živin.

Jaké místo je ke skladování vajíček ideální?

Nejlepší je skladovat vajíčka na suchém a chladném místě. Může se jednat o chladné místo ve sklepě, o spíž či lednici. Vajíčka nevyndávejte z chladného místa na dobu delší, než je nezbytně nutné. Tímto způsobem je můžete uchovat čerstvá až po dobu šesti týdnů.

Jak zkontrolovat, jestli jsou vajíčka stále čerstvá?

Problémem bývají koupená vajíčka, u kterých nevíte, jak dlouhou dobu strávila v lednici v supermarketu předtím, než jste je zakoupili. V takovém případě můžete jednoduše provést test se sklenicí vody. Stačí jen sklenici naplnit vodou ze tří čtvrtin a lehce zjistíte, jestli je vaše vajíčko čerstvé, nebo zkažené.

Ta nejčerstvější vajíčka se ponoří až na dno sklenice a přistanou na boku. Vajíčka, která jsou stará již několik týdnů, se také potopí, ale jedna jejich strana bude směřovat nahoru. Pokud některé vajíčko zůstane na povrchu, raději se ho zbavte, s největší pravděpodobností je totiž zkažené.

