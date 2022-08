Sportka i stírací losy: Výherci, kterým se nemusíme stydět závidět. Tohle jsou jejich tajemství

Znáte někoho, komu se podařilo vyhrát pořádný jackpot? Možná vás občas napadne, že těch pár milionů by vám změnilo život. No jen řekněte, koupili byste si dům bez šílené hypotéky, nové auto, zbylo by na cesty i dětem na školy… A co takhle vyhrát ho hned několikrát? Jsou tací, pro které to není žádný problém.