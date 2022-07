V Českém ráji zavraždil dvě ženy, u soudu pak Karel Šťovíček zaskočil svého obhájce i přítomné. To nevymyslíte

V Rovensku pod Troskami se koncem července 2020 seznámila matka dvou dětí Lucie se svým vrahem, který pocházel z Kutnohorska. Do Restaurace U Alenky zavítala se svým přítelem a dětmi, ubytovali se v penzionu a poté šli na večeři do zmíněné restaurace.

Ženu umlátil lahví

Podle spisu zavražděnou Lucii hostil a později spolu odešli do nedalekého parku, kde byla viděna naposledy. Tělo pětatřicetileté Lucie z Jablonecka našli kolemjdoucí o dva dny později. Bil ji po hlavě lahví od vína, rdousil ji rukama, a nakonec ji udusil ledvinkou.

Zmizení Lucie nahlásil její přítel až o dva dny později. V osudnou noc se s ní totiž několikrát pohádal a byl svědkem jejího neskrývaného zájmu právě o Šťovíčka. Prodleva v nahlášení pohřešované a počátku pátrání tak způsobila, že chyběly liberecké mordpartě stopy i otisky.

Druhou zavražděnou byla Stanislava H. Náhodný kolemjdoucí ji objevil na jezu řeky Jizery. Vzhledem k nejasným okolnostem si tehdy oba případy převzali liberečtí kriminalisté, vraha našli, obvinili, ten se jim dokonce přiznal.

Dohodu o vině a trestu bez výhrad přijal

Soudní líčení mělo trvat nejméně měsíc, Šťovíček však zaskočil všechny přítomné. Hned na úvodu jednání totiž přijal dohodu o vině a trestu, kterou umožnila i pro závažné trestné činy novelizace trestního zákoníku. I proto soud čin nedokazoval, ani nepátral po motivu. Ten tak zůstane, pravděpodobně, neobjasněn.

Šťovíček se u soudu rovnou vzdal práva na odvolání a rozsudek tak nabyl právní moci. Jeho obhájce byl ale touto skutečností velmi nemile překvapen. „I s tím doživotím? Vážně?“ ptal se nechápavě svého klienta. Trest totiž obhájce žádal do 20 let.

Ale nejen obhájce byl zaskočen. Tento scénář nezažívá ve své pozici často ani státní zástupkyně, která však zpochybnila Šťovíčkovu informovanost. „Mě to překvapilo také. Je otázka, jestli si uvědomuje, co je zpřísněné doživotí. Doba, kdy je ve věznici se zvýšenou ostrahou, kde musí být minimálně 10 let, se do výše trestu nezapočítává. Takže to je nejméně 30 let dohromady,“ řekla. O propuštění může žádat nejdřív v 72 letech.

