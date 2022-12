Vánoční inspirace: Lehká štědrovečerní večeře za půl hodiny i s přípravou

Samozřejmě - můžeme dát na Štědrý den přednost klasickému bramborovému salátu s majonézou a smaženému kapru, ale máme i jinou volbu. Dietnější, rychlejší a možná i chutnější. Nevěříte? Zkuste letos kapra na bylinkách. Ještě je čas se rozhodnout a předejít každoročním výčitkám svědomí.

Kapr je ryba a ryba není maso

Ryba vlastně není maso, rozhodli kdysi církevní hodnostáři, když dovolili v postních dnech konzumovat právě tyto živočichy. Otázkou je, jak bychom tedy měli “hmotu”, která nemá být masem, nazvat, ale to asi vlivní muži ani tenkrát příliš neřešili. Zkrátka maso ryb je možné připravovat i ve dnech, kdy je jiné zapovězeno. A protože Štědrý den stále ještě patří do období adventního půstu, byla ryba na stolech našich předků jedinou povolenou volbou. Kdo by si ale představoval, jak hospodyně v 19. století smažila kapra, nemohl by se už víc mýlit. Možná tak kyselou nakládanou rybu nebo v rybníkářských oblastech třeba i kapra, ale pak hlavně na černo se sladkou omáčkou. Proč bychom tedy dnes museli nezbytně trvat na tradiční podobě vánočního stolu, který se vlastně onou “tradicí” stal z pohledu historie teprve nedávno?

Marketingový trik, který se chytil

Smažený kapr neokupuje vánoční stůl v našich končinách tak dlouho, jak bychom si mysleli, a jeho rozšíření bylo vlastně hlavně dílem marketingové kampaně po druhé světové válce, kdy bylo hodně ryb a malý odbyt. Dnes si bez něj ale Štědrý den umí představit jen málokdo. Nikde ale není napsáno, že musí být obalený ve strouhance, kterou navíc doslova napustíme olejem, a tak je možná čas podívat se na onu tradici a trochu ji znovu přizpůsobit novým představám. Co tedy s kaprem můžeme udělat jiného? Pro skutečné dietáře nebo snad lépe řečeno milovníky zdravé kuchyně je tady dušené rybí maso, které i přesto provoní celý byt. Nelekejme se dušení a pusťme se do experimentu. Bude stačit kousek kapra, citronová šťáva a bylinky podle vašich preferencí. Dobrou volbou bude každopádně například tymián, ale i bazalka udělá víc než dobrou službu.

Hotovo za pár minut

Jak kapra upravit? Úplně jednoduše - rybu stačí mírně, ale opravdu mírně osolit, jemně opepřit a na každý kousek kapra položíme snítku čerstvé bylinky. Pokud jsme připravovali rybí polévku a zbylo trochu vývaru, je to ideální situace, v opačném případě dále budeme používat vodu s trochou citronové šťávy a nasekanými bylinkami. Kapra s bylinkami vložíme kůží dolů do pekáčku nebo do kastrolu, mírně podlijeme a potom máme dvě možnosti: buď zvolíme troubu, ale musíme počítat s několika minutami přípravy navíc, nebo se spokojíme s obyčejným sporákem, kastrol přikryjeme pokličkou a rybu dusíme. Během několika minut, po které se bude kapr připravovat, obsah hrnce několikrát zkontrolujeme a dolijeme trochu vody. Jakmile je kapr hotový, vyndáme jej z hrnce nebo pekáčku, sundáme kůži a znovu pokapeme citronem. Rodina už určitě bude tou dobou obcházet kolem a čekat, až se ryba objeví na talíři.

Bramborový salát jinak (a lépe)?

S lehkým bramborovým salátem je to podobně jako s kaprem. I ten budeme mít připravený za okamžik, musíme ale samozřejmě počítat s nutným uvařením brambor ve slupce jako na tradiční salát. Ty si ale můžeme připravit den předem, alespoň dokonale vystydnou. Pak už stačí oloupat, nakrájet na kostičky a přidat (tentokrát syrovou) zeleninu. Podle chuti do salátu nakrájíme salátovou okurku, papriku různých barev, můžeme použít i ředkvičky a další zeleninu podle vlastní fantazie. Do této sváteční přílohy patří také vařená vejce. I ta si můžeme připravit o den dříve tak, abychom se s nimi nemuseli zdržovat na Štědrý den. Salám v tomto případě vynecháme, stejně jako majonézu, kterou nahradíme bílým jogurtem. Pokud bychom chtěli chutě ryby a salátu sladit, můžeme i tady použít stejné bylinky, ale rozhodně to není nutné.

Zkusíte to také letos trochu jinak?

