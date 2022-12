S odolnými skvrnami na mikrovlnce vám pomůže citronová šťáva

Klíčem při čistění mikrovlnné trouby je důkladný úklid jejího vnitřku příliš dlouho neodkládat, v opačném případě si nevědomky přidáváme práci a navíc se vystavujeme zdravotnímu riziku, jak na svém webu uvádí Shine This.

Skvrny tak totiž mají šanci na vnitřku tohoto kuchyňského spotřebiče uschnout a jejich odstranění se tak mnohonásobně ztěžuje.

Naštěstí ale existuje hned několik tipů, jak tyto nečistoty rychle a jednoduše odstranit, a to dokonce i bez chemických přípravků. Při úklidu povrchů, na kterých připravujete vaše pokrmy nebo které s nimi přijdou do kontaktu, je lepší volit přírodní čisticí prostředky nebo si vyrobit domácí čisticí prostředky smícháním několika nezávadných ingrediencí.

S vyčištěním vaší mikrovlnky vám pomohou běžné ingredience, které už nejspíše máte doma, jak na svém webu uvádí Good Housekeeping.

Jak vyčistit mikrovlnku rychle a jednoduše?

Tento způsob čištění mikrovlnné trouby vám zabere jen pár minut, navíc ji příjemně provoní.

Potřebujete:

citron/limetku/ocet

vodu

misku, kterou můžete umístit do mikrovlnky

houbičku na nádobí

jedlou sodu

hadřík z mikrovláken

Postup

Nejdříve si k ruce vezměte jeden menší citron či limetku, mísu a vodu. Do misky, kterou můžete umístit do mikrovlnné trouby, dejte vodu a vymačkejte do ní limetkovou či citronovou šťávu. Pokud doma zrovna nemáte citron ani limetku, můžete šťávu z citrusu nahradit jablečným octem.

Misku s čisticí směsí v mikrovlnce zapněte na vysoký výkon na několik minut. K tomu, aby tento způsob úklidu fungoval tak, jak má, je nutné, aby z misky začala stoupat pára a usadila se na vnitřních stěnách mikrovlnky a jejích dvířkách.

Dále už jen stačí dočistit vnitřek mikrovlnné trouby navlhčenou houbičkou s trochou jedlé sody, abyste se zbavili těch nejodolnějších nečistot. Nakonec už jen stačí vnitřek spotřebiče očistit dosucha pomocí hadříku z mikrovláken a máte hotovo.

