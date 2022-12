Horkovzdušnou fritézu můžeme celkem snadno zničit. Vyberte správný olej, neplechu může udělat i koření

Možná se snažíte začít žít zase o něco zdravěji a možná hledáte ten nejlepší vánoční dárek pro někoho ze svých blízkých. Každopádně jak se zdá, jednou z možných odpovědí může být poměrně nový typ přístroje, tedy horkovzdušná fritéza. Ta má podle výrobců sice mnoho dobrých vlastností, s čímž by se jistě dalo souhlasit, ale je tady i několik úskalí, o kterých bychom měli vědět. Čím poměrně spolehlivě poničíme i novou fritézu a jak zajistit, aby z ní řízky chutnaly jako ty “skutečné”?

Něco za něco?

Horkovzdušná fritéza má nakročeno k titulu hlavního hitu letošních Vánoc a je to celkem pochopitelné. Zatímco minulé svátky ovládly hlavně automatické kávovary, hledají dárci letos zase něco nového. A přiznejme si, že pokud budeme připravovat jídlo jinak než na vrstvě oleje, může nám za to organismus jen poděkovat. Je ale také pravdou, že se budeme muset smířit s drobnými rozdíly, které se buď naučíme respektovat, nebo s mírným kompromisem obcházet. O co jde?

Není řízek jako řízek...

I když jde o fritézu, je potřeba si uvědomit, kolik práce při přípravě třeba takového řízku odvede právě tuk - tedy hlavně vzhledem k výsledné chuti jídla. Připravme se proto na to, že výsledek smažení v přístroji, který v podstatě nepotřebuje tuk, bude mít přece jen trochu odlišnou chuť, což neznamená, že bude nutně horší. Řízky z horkovzdušné fritézy čekejme podobné těm, které vytáhneme z trouby. Je tu ale jeden drobný trik, který jim pomůže ke standardnějšímu výsledku. I když se při přípravě masa v horkovzdušné fritéze nepoužívá tuk pro samotné smažení, můžete obalený řízek před tepelnou úpravou postříkat olejovým sprejem.

Vybrat ten správný olej

Měli bychom si ale dát pozor na to, jaký olej vybíráme a jak jej na maso naneseme. Výrobci totiž varují před spreji, prodávanými v tlakových lahvičkách (podobně jako lak na vlasy). Hnací plyny, které olej rozprašují, mohou při kontaktu s vnitřním povrchem fritézy způsobit jeho poškození. Proto raději volíme kvalitní olej, který se nepřepaluje, přelitý do sklenice s mechanickým rozprašovačem. Hovoříme-li o vhodném oleji, pak je třeba zdůraznit, že by se mělo jednat o olej tak zvaně rafinovaný (což zjistíme z etikety). Jestliže například rafinovaný slunečnicový olej se přepaluje až při teplotě 228 °C, tak ten, který procesem rafinace neprošel, bude i zápachem dávat najevo, že dosáhl této své hranice již při 107 °C. A to je, jak jistě musíme uznat, velký rozdíl.

Pozor na koření

Další možností, jak můžeme poměrně snadno i nový přístroj poškodit, je solení surovin přímo uvnitř fritézy. Sůl a případně i další koření, jež neulpí na jídle, ale dostane se právě až na prakticky suchý nepřilnavý povrch přístroje, jej může poškodit a ten se brzy začne odlupovat. To by byla škoda, protože kvalitnější horkovzdušné fritézy nebývají nejlevnější záležitostí. Správný postup je tedy takový, že suroviny osolíme a okořeníme ještě před vložením do fritézy a před jeho vložením do košíku se ujistíme, že například z masa již koření neopadává. Je samozřejmé, že se takovým drobným nehodám nemůžeme vyhnout úplně, ale měli bychom se snažit omezit je na minimum.

Další možností, jak fritézu úspěšně poškodit během několika prvních dní, je samozřejmě, jako i u dalších přístrojů a nádobí s nepřilnavým povrchem, používání kovových nástrojů nebo neopatrný způsob mytí. I když většina fritéz je uzpůsobena k tomu, abychom veškeré její části, které se mohou v průběhu fritování zašpinit, umýt v myčce, je třeba dávat velký pozor, aby zde byly dobře umístěny a nedošlo k jejich poškození.

Méně tuku při vaření určitě prospěje našemu tělu a může pomoci i při jednom z nejčastějších novoročních předsevzetí - tedy shození několika přebytečných kilogramů. Tak směle do toho, ale opatrně.

