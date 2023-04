Zabiják z Roudnice děsí i po letech: Mrtvá těla zakopával na zahradě místního domu, byl mezi nimi pětiletý chlapec

Jeden z nejhorších vrahů města Roudnice nad Labem se narodil v roce 1911. Než ho v pouhých 26 letech pohřbili, zapsal se do dějin krvavým písmem. Pocházel přitom z vážené rodiny, která žila nejdřív v Hrobcích, poté v Židovicích – až se usídlila nakonec v Roudnici nad Labem, která leží kousek od Mělníka, kde najdeme známý soutok Labe a Vltavy. Sváťu už tehdy – kromě matky – neměl nikdo příliš v lásce. Vyučil se sice zahradníkem na lobkowiczkém zámku, do práce se ale příliš nehrnul.

Pokusil se zabít třináctiletou dívku

Rád také týral a zabíjel zvířata. Jeho oblíbeným koníčkem bylo pozorovat práci hrobníka, což samo o sobě už mělo evokovat jistou pochybnost, zatím však pravděpodobně nikdo netušil, že zde vyrůstá jeden z vrahů, který se neblaze zapíše do československé historie. V páté třídě pobodal spolužáka nožem, byl také usvědčen z několika krádeží. Měl si jít sednout na rok, jenže jeho matka zařídila u známého posudek uvádějící, že jeho ovládací schopnosti byly v době spáchání činu snížené. Doktor však upozornil na to, že Štěpánek není v pořádku a měl by nastoupit ústavní léčbu. Matka tento názor odmítla. Je možné, že kdyby tehdy uvěřila zvráceným úmyslům svého syna, oběti nemusely zemřít.

Pokusil se zabít třináctiletou Růženu, kterou postřelil z flobertky, dívka útok přežila. Možná jen náhodou, když kulka těsně minula srdeční sval. Zabít se pokusil také Zdeňku, které bylo 26 let. Tehdy jela navštívit manžela do nemocnice. Instinktivně mu srazila ruku, takže ji střelil do břicha. Mladá žena naštěstí útok přežila.

Přiznal nepřirozenou fixaci na ňadra

Takové štěstí však další dámy neměly. Za oběť mu padla čtyřicetiletá mlékařka Františka Třísková, kterou rozřezal na 11 dílů, zabalil do pytle a následně i s bandaskou zakopal na zahradě. Dvacetiletá Jiřina Šťastná zemřela jeho rukou také. Šlo přitom o jeho sestřenici. Tu matka varovala, ať Štěpánkovi jen doveze jídlo, určitě však nevstupuje do jeho bytu. Když se nevracela domů, její maminka začala tušit, že je zle, a poslala tam svého syna. Štěpánek však tvrdil, že už dávno odešla. Později přišla ke Štěpánkovým sama její matka, která si všimla v chodbě tašky, ve které nesla Jiřina jídlo.

Bylo jí jasné, že dcera by tašku donesla domů zpátky, a tak se podle krvavých stop vydala až do sklepa, kde objevila tělo své dcery. Byla svlečená a měla vystřelené oko. Jiřinina matka začala Štěpánka honit po bytě, kterému se podařilo uprchnout na zahradu, kde se pokusil oběsit. Zachránil ho poštmistr, který šel kolem. Původně chtěl Štěpánek Jiřince odřezat prsa, chtěl vědět, jak by to vypadalo. Plánoval, že ji zakope na zahradě.

Když policisté prohledávali pozemky, našli také tělo pětiletého Bedřicha Brožovského. Štěpánek spojitost s jeho vraždou kategoricky odmítal. Nakonec se však doznal. Utloukl ho kladivem bez důvodu. Tělo rozčtvrtil a zakopal. U těla se našel zrezivělý hřebík, to však Štěpánek nikdy nevysvětlil.

Vymýšlel si dopisy o zoufalé matce

Je spojován také s dalšími vraždami, kterých se pravděpodobně dopustil, ale nebyly mu prokázány. Například s úmrtím Otýlie Vranské, Marie Riganové nebo Marie Zemancové. Jeho jednání mělo pravděpodobně sexuální motiv, přiznal nepřirozenou fixaci na ňadra. Vyšlo také najevo, že prsa své sestry jednou polil kyselinou solnou. Dokonce sám sebe jednou úmyslně poranil na bradavce. Zakrvácený obvaz poté nabodl na strom a napsal k tomu smyšlený dopis o matce, která zabila své hladové dítě ze zoufalství, že ho nedokáže nakrmit.

Odsouzen byl k trestu smrti, který byl vykonán v listopadu 1938 na nádvoří pankrácké věznice oběšením. Jeho matka během procesu zemřela. Dodnes se neví, kde je pohřben, jeho sestřenice má hrob v Krabčicích.

Zdroj: kriminalistika.eu, litomericky.denik.cz, wikipedia.org

KAM DÁL: Ted Bundy: Oblíbený krasavec zabil desítky žen. Před popravou se oženil a zplodil dceru.