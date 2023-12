Záhadná smrt krásné dívky: Někdo jí vysál krev z těla, podezření padlo na upíry

Existuje jen velmi málo informací o tom, co se v bytě na Sankt Eriksplan 11, ve stockholmské čtvrti nazývané neformálně Atlas, v roce 1932 stalo. Smrt dvaatřicetileté prostitutky Lilly Lindeström vešla do dějin kriminalistiky jako „vražda upírů“ – podle děsivých detailů z místa činu, které po sobě pachatel zanechal. Je to zřejmě ten pravý důvod, proč je tento případ stále tak vzrušující.

Dva až tři dny po smrti

Lilly Lindeström si klienty vodila do malého, tmavého bytu, který byl pro čtvrť Atlas typický. Její sousedka Minnie Jansson byla poslední osobou, která ji viděla živou několik dní předtím, než bylo její tělo objeveno. Lilly se totiž u kolegyně z branže zastavila a zeptala se jí, zda nemá navíc kondomy, protože jí došly. Následujícího rána se neukázala, Minnie se tak začala bát.

Když stockholmská policie, zalarmovaná znepokojenou Jansson, vstoupila do jejího bytu, uviděla šokující scénu: Lillyino tělo leželo tváří dolů na posteli. Byla nahá a její šaty byly úhledně složené na židli vedle těla. Policii bylo jasné, že Lilly byla mrtvá 2 nebo 3 dny. Jisté bylo také to, že žena měla těsně před smrtí pohlavní styk, v análním otvoru našli použitý kondom.

Naběračka, ze které se pila krev

Příčinou smrti byly opakované údery tupým předmětem do Lillyiny hlavy. Pozdější vyšetřování odhalilo, že v těle neměla téměř žádnou krev. Na krku a těle ženy byly také nalezeny sliny a policie se brzy začala obávat, že zakrvácená naběračka nalezená v Lillyině pokoji sloužila k pití její krve. Vrah tedy dostal jméno „Upír z Atlasu“.

V té době samozřejmě neexistovaly důkazy v podobě DNA. Vyšetřovatelé tak v pátrání po pachateli příliš daleko nedošli, přestože na místě činu našli množství tělesných tekutin. Vzhledem k tomu, že Lillyin poslední zákazník byl pravděpodobně také její vrah, byli vyslechnuti někteří její stálí klienti, ale nikdo nebyl z trestného činu obviněn. Také otázka, kam se poděla všechna její krev, zůstává dodnes nezodpovězena.

V roce 2007 vydal švédský hudebník Eric Malmberg skladbu, jejíž název v překladu znamená „Na památku Lilly Lindeström“.

Zdroje: redakce, gizmodo.com, strangeremains.com

