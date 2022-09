Zapomenutý masakr v Petřvaldu: Makedonec tam udělal ze své dcery sirotka. Popravil jí mámu, babičku i dědu

Motivem obrovské tragédie měly být osobní spory, konkrétně o majetek. Zbraň, která byla k trestnému činu užita, byla držena nelegálně. Podle dostupných svědectví to byla doslova poprava. Když Makedonec vstoupil do restauračního zařízení, šel rovnou za svým cílem a neměl slitování. Okamžitě začal střílet.

Tragédie, kvůli které osiřelo dítě

K útoku došlo krátce po jedné hodině v noci, kdy už se tehdejší oslava padesátin pomalu blížila svému konci. To její účastníci ještě nevěděli, jaký bude mít skutečně konec. Na místě zůstala ležet mrtvá pětadvacetiletá Vlaďka - jeho bývalá přítelkyně, její padesátiletý otec, sedmačtyřicetiletá matka a její nový přítel. Po zavražděné Vlaďce tehdy zůstala dvouletá Nikolka, kterou měla s vrahem Kačarem. O jejím osudu následně rozhodoval soud a svěřil ji do péče bratra zastřelené ženy, tehdy čtyřiadvacetiletého strýce. Dnešní poměry nejsou známy, ani to, zda nežádala i makedonská část rodiny malého děvčátka.

Na pohřeb přišly tehdy tři stovky smutečních hostů, kteří se tak nevešli ani do malé obřadní síně, přinesli desítky věnců a mnoho květin. Podle pozůstalých se jednalo o moc hodné lidi, Vlaďčin otec dokonce dostal vyznamenání za záchranu lidského života. Bohužel, pak ten jeho někdo další zmařil.

Motivem měly být spory o dítě

Kačar ještě v tu chvíli v restauraci Sokolovna obrátil zbraň rovněž proti sobě. Zemřel až o čtyři dny později v nemocnici, kde lékaři konstatovali klinickou smrt mozku. Ve chvíli, kdy domnělý pachatel zemře, nemůže policie jen tak ukončit vyšetřování. Naopak musí prokázat, že se skutky opravdu staly, vyslechnout všechny možné svědky a zajistit důkazy.

Někdy tak může vyšetřování pokračovat i celé týdny. Věc je pak v takovém případě odložena, neboť trestní stíhání je nepřípustné kvůli smrti pachatele.

Nejpravděpodobnějším motivem zůstává, že se Kačar nebyl ochotný smířit s rozchodem a také možné spory o dítě. Hovořilo se také o sporech o nemovitost, konkrétně byt, kde rodina původně žila.

