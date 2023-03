Zelenskyj je loutka USA, říká Ukrajinka. A zároveň ukazuje na premiéra Fialu

Když ruské vraždící hordy překročily ukrajinské hranice a rozpoutaly bezprecedentní válku, hodně věcí se změnilo. Jednou z nich bylo i myšlení obyčejných Ukrajinců. Běžné sváry byly zapomenuty, politické klábosení se změnilo v boj o holý život. „Najednou bylo jedno, jestli jste demokrat nebo třeba komunista. Všichni jsme chtěli přežít,“ vzpomíná pro Čtidoma.cz paní Yelena.

Válka náš odchod urychlila

Se dvěma malými dcerami přišla do České republiky v „první vlně“. Jak sama říká, nebylo na co čekat. Její partner od nich odešel už před několika lety, na Ukrajině ji toho moc nedrželo. „Válka se k nám v tu dobu ještě nedostala, bydleli jsme za Kyjevem. Náš odchod však urychlila, to ano. Ale vím, že dříve nebo později bychom šli i bez ní. Chtěli jsme někde začít nový život.“

Oproti mnoha jejím známým v Česku nikoho neznala, odcházela tedy naprosto do neznáma. „Říkala jsem si, že horší to být nemůže. A musím říct, že i když cesta byla peklo, čekala nás odměna v podobě skvělých lidí. Postarali se o nás, našli mi práci i hlídání pro děti. Nevím, jestli to takto měl každý, já si nemohu stěžovat vůbec na nic. Naopak, moc děkuji.“

Česká rodina mi moc pomohla

Yelena a její dcery mají dnes střechu nad hlavou, bydlení našli u lidí, kteří jim poskytli patro jejich domu. „Dohodli jsme se, že než se dáme dohromady, vše budu mít zadarmo. Už druhý měsíc jsem ale pracovala a dnes normálně platím nájem. S tím, že jeho část odpracuji na jejich hospodářství. Vyhovuje mi to, je to skvělé. I oni jsou skvělí.“

Zelenskyj dělá, co je v jeho silách

Mnohokrát se setkala s názorem, že ukrajinský prezident Zelenskyj je jen nastrčená loutka západu. „Asi to je pravda. No a co? Každý hájí zájmy někoho dalšího. Zelenskyj byl před válkou trnem v oku mnoha našich lidí. I já k němu měla a stále mám výhrady. Na druhou stranu dělá pro Ukrajinu hodně. A jestli za ním stojí Američané, Bulhaři nebo třeba ufoni, mi je srdečně jedno. Nakonec, podívejte se na vašeho premiéra Fialu. Vím, že mu hodně lidí vyčítá, že je „kamarád“ s Bruselem. Ale proč by nebyl? Vždyť to je v pořádku.“

Podle mladé Ukrajinky bude důležité, jak se k problémům postaví ve chvíli, kdy skončí válka. „Jednou se tak stane. Rusové nám možná vezmou kus území, ale nezávislá Ukrajina zůstane. Pak bude role Zelenského zásadní. A vazby na USA se budou hodit. Takže já mu vlastně nic nezazlívám. Dělá, co je v jeho silách.“

(V článku je na žádost respondentky změněno jméno, fotka je ilustrační.)

