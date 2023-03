Češi nám musí být vděční. Ale brzy jim vezmeme práci i muže, říká mladá Ukrajinka

Příběhy válečných uprchlíků jsou většinou plné bolesti a utrpení. Občas se ale najde někdo, kdo o svém osudu vypráví do jisté míry s nadšením. „Uvědomuji si, jaké hrůzy se na Ukrajině dějí. Ale kdybych si je připouštěla, zblázním se. Snažím se tedy dívat do budoucnosti, která pro mě určitě bude v České republice,“ usmívá se sympatická brunetka.

Všichni jsou v bezpečí

Má štěstí, protože celá její rodina je mimo ohrožení života. „Oba rodiče pracují dlouhodobě v Německu. Bratr už je v Česku několik let, babička s dědou jsou bohužel dlouho po smrti. Takže jsem na Ukrajině nechala „jen“ pár kamarádů. Ale podle mých informací jsou všichni v bezpečí mimo Ukrajinu.“

Zoja se díky pomoci bratra rychle začlenila do české společnosti. Navíc je komunikativní, nemá problém zapadnout. „Některým z nás to ještě bude trvat. Hlavní překážkou bude samozřejmě to, že neumíme řeč. Já měla základ od bráchy a jeho kámoši mě hodně rychle doučili.“

Nebudou to jen „lopaty“

Mladá Ukrajinka si dobře uvědomuje, že desítky tisíc jejích krajanů v České republice zůstanou i po válce. Nakonec, ona to dle svých slov plánuje. „Určitě budeme brát Čechům práci. Ne hned, zatím všichni musíme dělat méně prestižní věci, u kterých není potřeba jazyk. Takže nám teď Češi musí být vděční za to, co děláme. Ale jakmile se řeč naučíme, budeme se určitě ucházet o lepší zaměstnání, než je třeba uklízečka.“

Zoja poukazuje na to, že z Ukrajiny přišla celá řada chytrých lidí. „Češi nás možná mají za „lopaty“. Spousta z nás z Ukrajiny odešla a jinde opravdu pracuje rukama, protože se to pořád vyplatí. Platy jsou u nás mizerné. Ale to se teď bude měnit, budeme pro řadu Čechů v tomto smyslu určitě hrozbou,“ uvažuje.

Jedním dechem také dodává, že Ukrajinky jsou hezké. „Takže nám dají čeští muži přednost. Vaše ženy by se měly mít na pozoru,“ směje se Zoja. Ona sama na Ukrajině v době odchodu žádný vztah neměla. „Takže jsem volná a svolná ke všemu možnému. Ne, vážně. Určitě bych se novému vztahu nebránila.“

​(Na žádost respondentky je v článku změněno jméno, fotka je pouze ilustrační.)

