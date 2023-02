Andropauza: Muž v přechodu je nevrlý a upocený gaučák

Mužské tělo se od toho ženského v mnohém liší. Stejně tak procesy, které v něm probíhají. Ani zdaleka se nemusí vyrovnávat s hormonálními ohňostroji, které ženu provázejí v období dospívání, těhotenství nebo menstruace. Není to ale stoprocentní ochrana před tolik vysmívaným přechodem, kdy ženy souží úzkostné stavy, návaly horka, migrény, insomnie, mravenčení v končetinách, nulová chuť na sex, podrážděnost a líný metabolismus, který jako mávnutím proutku i přes přísnou dietu přičaruje deset kilo navíc.

Andropauza jako velká změna

Muži nejsou na karamboly v organismu tak citliví jako ženy. Umí zdravotní potíže i nemoci přejít v klidu. Možná je to ale důvod, proč je andropauza nepřekonatelná.

Projevy andropauzy: Každý muž reaguje jinak, ale často se objevují úzkosti, náhlé změny nálad, vyčerpání, strach ze sporů, z velkého tlaku na život nebo nemocí, lpění na penězích, setrvačné postupy doma i v práci, důraz na vlastní klid a pokles libida.

Nejsou zvyklí na diskomfort a s negativními změnami nechtějí bojovat. Smíří se s nimi a přijmou je za své. To s sebou ale nese celou řadu potíží nejen pro samotné muže, ale i pro jejich blízké okolí (v práci, v zájmových spolcích, vůči protějšku, dětem nebo zvířatům).

„Nedílnou součástí“ andropauzy je útlum péče o zevnějšek. Dva tři měsíce snah zbavit se klenutého pupku bývají pro muže hranicí, kterou nehodlají překročit. Pokud jejich úsilí nenese výsledky, ztratí zájem. Vzdají se pravidelného pohybu a ztloustnou, dají šanci plnovousu a upraví aktivity tak, aby nemuseli vystoupit z komfortní zóny.

Ani andropauza ale není tak jednostranná, aby stačilo svalit se do křesla a jíst. U mužů se v mnohem větší míře rozvíjí náladovost. Zatímco ženy mívají období, kdy je všechno špatně a naopak, muži vidí jen temnotu a mohou se stát oběťmi úzkostí a propadnout se do hlubokých depresí. Dvacet nebo třicet let byli na pozici živitele rodiny a ochránce a teď jim chybí energie a vůle. To je propad, na který je nikdo nepřipravil. O mužském přechodu se totiž běžně nemluví.

Vidina lepších zítřků

Zatímco ženy mají datum přechodu předem dané a přichází v průměru v jednapadesáti letech, muži prožívají více než dvě dekády příprav. Už ve třiceti letech dochází k prudkému poklesu produkce pohlavních hormonů, nástup andropauzy ale bývá až o nějakých 25 let později. Během té doby si musí muži nastavit udržitelnou rutinu a zorganizovat život tak, aby je viropauza nepřeválcovala. A k tomu patří zdravý životní styl, častý pobyt v přírodě, udržování koníčků a jídelníček s omezeným příjmem tuků.

Muži nemají gynekologa, který by s nimi toto delikátní období probral. Musí začít u praktika a při vážnějších potížích, které svépomocí nepřekonají, pokračovat s hormonální substituční terapií. Ta má ale přísná pravidla a kvůli riziku kontraindikace s užívanými léky nebo zdravotními komplikacemi ji nemůže podstoupit každý.

Zdroj: ČPZP, NHS

KAM DÁL: Obezita: Zvyšuje riziko vzniku rakoviny, spánkové apnoe a dalších nemocí.