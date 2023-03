Žena žije ve stylu padesátých let: Je noční můrou všech feministek

Alexia Delarosa (29) žije v americkém San Diegu. Celý život prý snila o tom, že by jednou chtěla být ženou v domácnosti. Jejím ideálem je nepracovat, být doma s dětmi, vařit a uklízet. Tento sen se jí nyní vyplnil, nedostává se jí ale takové podpory, jakou by čekala.

Jedním z důvodů, proč se Alexia rozhodla být ženou v domácnosti, údajně není to, že by k tomuto způsobu života byla od mala vychovávána, právě naopak. Matka mladé ženy se jí totiž jako malé nevěnovala tolik, jak by si bývala přála, musela totiž pracovat. Alexia jí to nijak nezazlívá, nechce ale, aby podobně vyrůstaly i její děti.

Životní styl padesátých let se prý zase vrátí

Podle ženy je pravděpodobné, že se životní styl padesátých let znovu zpopularizuje.

Údajně si čím dál více rodin uvědomuje, že ženy nemohou zvládnout všechno. Podle Alexie je v momentě, kdy se žena snaží o zářnou kariéru, správnou výchovu dětí, vaření výživných jídel a úklid, zcela nevyhnutelné, že některé z těchto okruhů zanedbá. To ale podle influencerky není její chyba, zkrátka to není v lidských silách.

„Já chci, aby moje děti neměly ze svého domova špatný pocit. Chci jim být vždycky k dispozici a postarat se o ně,“ svěřila se Alexie.

Ostuda feminismu

„Moje máma celý den pracovala a někdy ještě po práci trávila čas s jejími kamarády, doma jsem ji tedy příliš často nevídala,“ pokračovala.

Alexia dodala, že s matkou představují každá zcela jiný typ osobnosti. Alexia, která je ženou v domácnosti, si údajně vždy zakládala na tradičních rodinných hodnotách a životní styl 50. let byl jejím vzorem.

Pod příspěvkem se ale objevila vlna kritiky od žen i mužů, kteří tento názor nezastávají. Mezi komentáři se objevilo, že to zkrátka „není fér“ k jejímu manželovi, ale také, že je ostudou feminismu.

Zdroj: Daily Star, TikTok

