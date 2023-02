Ženě natekla hlava do obrovských rozměrů po běžné kosmetické proceduře. Dejte si pozor, vzkazuje

Teneal z amerického Idaha utrpěla těžkou alergickou reakci na obyčejnou barvu na vlasy. Chtěla si jen oživit účes, místo toho ale rutinní barvení vlasů skončilo proměnou v ufona. Ženě totiž natekl obličej do tak obrovských rozměrů, že přes otok téměř neviděla.

Kvůli barvě na vlasy musela do nemocnice

Matka tří dětí si všimla otoku hlavy hned po aplikaci barvy. Tehdy mu ale nepřikládala velký význam. Doufala totiž, že za několik hodin opět splaskne, toho se ale bohužel nedočkala. Za několik dní po domácím barvení kadeří musela vyhledat lékařskou pomoc. Otok se totiž den ode dne zvětšoval a přidala se k němu agresivní červená vyrážka.

To, že obyčejná barva na vlasy pro domácí použití může způsobit něco takového, vůbec netušila. Rozhodla se proto varovat ostatní zastánkyně domácího barvení prostřednictvím videa na sociální síti. V příspěvku natočila svůj oteklý obličej a popsala svým sledujícím, co přesně její děsivou alergickou reakci způsobilo.

Antihistaminika

Oblast kolem očí se ženě do dvou dnů po barvení několikrát zvětšila. Její hlava dokonce vlivem otoku začala pomalu, ale jistě měnit svůj tvar.

Teneal si tak hned od několika uživatelů sociální sítě vyslechla, že vypadá jako mimozemšťan. Dokonce i poté, co si nechala otok dvakrát ošetřit v nemocnici, se ho zkrátka nemohla zbavit. V jedné chvíli už ani nemohla otevřít oči.

Lékaři jí předepsali antihistaminika a otok na Tenealině tváři konečně začal ustupovat. To, co vytrpěla, by ale nepřála ani svému největšímu nepříteli.

Vždy proto postupujte podle pokynů uvedených na obalu domácích barev na vlasy a nejdříve produkt vyzkoušejte na malém kousku vaší pokožky. Můžete si tak ušetřit spoustu starostí.

V případě alergické reakce barvu z kůže okamžitě smyjte a vyhněte se jejímu používání.

