Ženu prý doma děsí duch. Vybral si k tomu zajímavý způsob

Ženu údajně děsí duch pomocí plyšové hračky ve tvaru opice. Celá situace tak působí spíše úsměvně než děsivě, Danielle Marie ale tvrdí, že o vtip nejde. Duch, který se u ní doma zabydlel, ji údajně opravdu děsí pomocí plyšáka.

Věří tomu, že je její plyšová hračka duchem posedlá, údajně totiž hýbe hlavou tak, že její oči vždy směřují přímo na Danielle.

„Právě jsem se vzbudila, vydala jsem se do koupelny a už je to tady zase. Byla přímo u dveří,“ napsala pod video, ve kterém je možné vidět, jak plyšová opice vykukuje zpoza otevřených dřevěných dveří do ložnice.

„Tak to ne, volám mámě. Můj manžel je v práci. Nikdo tu není a já nevím, co s tím mám dělat. Kdo to dělá? Kdo jsi?“ dodala pod příspěvek zoufale.

Svým sledujícím prozradila, že hned další den se vydá nakoupit všechny možné osvědčené prostředky na vyhánění duchů. Podle ženy mezi ně patří šalvěj a kadidlo. Tato vykuřovadla by údajně měla s duchy rychle a účinně zatočit.

Někteří komentující se domnívali, že se Danielle zbláznila a potřebuje psychiatrickou pomoc, další ale o jejím děsivém prožitku ani na vteřinu nepochybovali a dokonce i věděli, o co přesně by se mohlo jednat. Celá situace nabrala ještě bizarnější spád.

„Jako její soused můžu potvrdit, že se tohle skutečně děje. Myslím si, že se jí její spolubydlící snažil proklít,“ uvedl jeden ze sledujících.

Dívka nakonec později na svém profilu uvedla, že si myslí, že ji někdo skutečně proklel, a snaží se to co nejrychleji vyřešit s experty v oboru. Plyšovou opici údajně mezitím přibila na stěnu pokoje, aby se nemohla samovolně pohybovat.

Nakonec se nejspíše rozhodla celou situaci vzít do vlastních rukou. Na svůj profil totiž nasdílela video, na kterém zachytila, jak provádí nějaký druh "magického rituálu".

KAM DÁL: Policisté rozbili dveře auta, aby zachránili dítě. Udělali ale obrovskou chybu.