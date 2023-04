Dětská skolióza: Na vině jsou genetické predispozice a rodiče

Lékaři a odborníci se shodují v tom, že zvyšující se čísla dětských pacientů se skoliózou jsou alarmující. Studie ukazují na děsivé statistiky a viníky.

Skolióza páteře je onemocnění pohybového aparátu, kdy dochází k zakřivení páteře a odklonu obratlů od své svislé osy. Pokud dosahuje podle měření Cobbeho stupnice maximálně 30 stupňů, důsledným cvičením se dítě může všech komplikací, jako jsou bolesti zad, viditelná asymetrie a omezená pohyblivost, zbavit. V případě, že je úhel vyšší, dostává pacient korzet, musí cvičit sám i pod dohledem a na řadu časem přijdou lázně, ozdravné pobyty nebo operace. Léčba v jakékoli fázi je pro děti nekomfortní a náročná. Dokonce to může dojít tak daleko, že je společnost odsune stranou a vrstevníci se od nich odkloní.

Skolióza může být buď vrozená, nebo se může objevit v různých fázích života. Nejrizikovější jsou třetí a osmé narozeniny a období puberty. Tam dochází k nejrychlejšímu růstu těla. A pokud svaly „nestíhají“, dítě se začne hrbit. Přes 80 % případů ale způsobuje nezdravý životní styl, nedostatek pohybu a dlouhé hodiny strávené u počítače.

Na cestě za zdravím

Nerovnoměrný růst dítěte neovlivníte, některé roky poskočí děti o pět centimetrů, v dalších o trojnásobek. Rychlost je vyšší i během léta, kdy jsou děti více v pohybu. Prevenci ale nesmíte zanedbávat, jinak se skolióze (v mírnější fázi, kdy dítě musí dvakrát denně cvičit) nevyhnete. Opatření se neřadí k těm oblíbeným, ale jsou nutná a účinná.

Čtyři pravidla pro zdravý vývoj kostí a svalů

Bez pravidelného pohybu nemůžete čekat, že tělo dítěte bude růst a sílit přesně podle tabulek. Ideální je třikrát týdně řízená aktivita během tělesné výchovy nebo zájmových kroužků zaměřených na sport a každodenní procházka do obchodu, kolem bloku se psem nebo ze školy. Na druhou stranu nesmíte dítě vystavovat přetížení a nutit ho. Hledejte takový pohyb, který dítě baví, dělá ho s chutí a přirozeně. Odpor by mohl vyvolat hormonální nerovnováhu a úzkosti.

Dbejte na velikost a váhu školní aktovky a vyřaďte to, co dítě nosí zbytečně. Má-li vyšší stupeň skoliózy, požádejte o dvojí učebnice.

Celé dopoledne ve škole a několik hodin denně u počítače. To je realita. Jen málokteré dítě má správný posed, nehrbí se, nepředsouvá hlavu a nepovoluje ramena a břicho. Je pochopitelné, že nevydrží ve „zdravé pozici“ celý den. Snažte se ale omezit čas u telefonu, počítače, tabletu a televize na nejnutnější minimum, eventuálně dětem upravte pracovní prostředí tak, aby netrpěla jejich záda. Ideální je gymnastický míč, bytelná židle, správná výška stolu a rozestavění techniky, případně žebřiny na protažení.

Svůj díl viny na vzniku a rozvoji skoliózy nese i dlouhodobě nevyvážený jídelníček. Pokud tělo dítěte nedostává živiny nezbytné pro růst a vývoj, kosti jsou lámavé a svaly slabé. Neudrží tělo a to se začne kroutit a deformovat, aby si ulevilo od napětí, které ho trápí, když se narovná.

Děti možná potřebují rodičovskou podporu při krmení, chůzi nebo mluvení, ale tělo jim dává jasné signály, co si mohou na poli pohybu dovolit. Ne všechna batolata přece udělají první krůčky na den stejně. Jedno potřebuje více času a trénuje plazení a přesuny po čtyřech, druhé je odvážnější a ve věku osmi měsíců již obchází kolem nábytku. Rodič by měl být při osvojování pohybu spíše jen tichým pozorovatelem. Praktiky, jako je předčasné posazování dítěte (kdy miminko nastavíte do sedu a svým tělem ho zezadu zafixujete), jsou dnes už částečně přežité. Dětem totiž škodily, přetěžovaly svaly a ve finále ani nevedly k urychlení motoriky.

Zdroj: redakce, orthoinfo.aaos.org, zdravapater.cz

