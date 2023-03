Když psa necháváte doma, netrapte ho loučením. Vysvětluje odborník

Prvně je důležité říct, že psi nemají rádi samotu. Pro některé jedince to může být náročné na psychiku, problematická je především opakovaná mnohahodinová samota. Jsou rádi ve své smečce, ať už psí, nebo lidské. „Mnoho lidí navíc po náročné pracovní době psa v krátkosti vyvenčí a poté jej opět nechají samotného doma a jdou za večerní zábavou. Pejsek totiž nepotřebuje jen pravidelnou potravu a venčení, ale také socializaci se svým pánem,“ vysvětluje a radí odborník na výživu psů Jiří Švihálek. Jednou ze zásadních chyb je podle něj i dramatické loučení. Jaký je tedy správný postup?

Nenechte psa samotného déle než 8 hodin

Rozhodně není dobré, aby pejsek byl sám více než 7 či 8 hodin. Je to špatné jak pro jeho psychiku, tak i ze zdravotního hlediska, protože se nemůže vyprázdnit. „Dlouhodobé zadržování moči může psům přivodit nemoci ledvin, močové kameny i oslabení svalů močového měchýře, což vede k pozdější inkontinenci.“

„Pejska proto, než ho necháte delší dobu samotného, pořádně vyvenčete. Dobré je aspoň 30 minut aktivní vycházky, kdy se pejsek i pořádně unaví. Zkuste ho co nejvíce zabavit, hrát si s ním, trochu mu vynahradit to, že bude mnoho hodin sám,“ radí Švihálek.

Pozor na psy z útulku

Délka doby, po kterou pes může zůstat sám, je také daná jeho věkem a tím, jak je naučený. „Pokud máte psa například z útulku, musíte ho samotě učit postupně, mohla by se u něj rychleji vybudovat tzv. separační úzkost. Pokud máte štěně, musíte ho také učit samotě postupně, mimo jiné proto, že malý pejsek ještě neumí udržet dlouho moč.“

Vynechte „drama“

Když odcházíte do práce, nebo se z ní naopak po mnoha hodinách vracíte, zkuste se dramaticky se zvířetem neloučit či vítat. „Psi jsou velmi citlivá stvoření, a pokud se s nimi emocionálně loučíte, ještě více u nich podpoříte pocit, že se děje něco „dramatického“. Spíše při odchodu dělejte, že se nic neděje, psovi to časem přijde běžné, že jdete pryč. Pejska si tak nejlépe 5 až 10 minut před vaším odchodem vůbec nevšímejte a nemazlete se s ním. Dobré je také psům těsně při odchodu říkat, aby šli na své místo.“

Jakmile přijdete domů, je nutné vzít pejska hned ven. Pravidelné vycházky (alespoň 1x denně) nezanedbávejte, ani když máte zvíře na zahradě. Pes se potřebuje pořádně proběhnout, což často na zahradě nelze.

Pozor na zkažené krmivo a pitný režim

Rozhodně pejskovi doma nechte čerstvou vodu. Někteří pejskaři se podle odborníka obávají, že pes bude hodně pít, resp. bude potřebovat víc čůrat, takže pejskům nenechávají doma moc vody. A to je velká chyba. Pes potřebuje přístup k vodě celý den. Sám si „rozvrhne“, jak bude pít. Také si naplánujte venčení a krmení. Důležité je, aby byl pejsek po venčení chvilku v klidu, než dostane krmivo.

„Pokud tedy spěcháte do práce, myslete na to, že pes by měl po venčení alespoň 30 minut odpočívat, než dostane potravu. Předejdete tak potenciální torzi žaludku. Ta je nebezpečná a bohužel velmi častá u větších plemen. V misce by měl mít pejsek jen tolik krmiva, kolik víte, že opravdu sní. Pokud krmíte konzervami či čerstvým masem, mohlo by se jídlo během dne zkazit,“ vysvětluje Švihálek a dodává: „Před odchodem se také ujistěte, že máte „schované“ i ostatní jídlo či zbytky. Pejsci velmi rádi například vyjídají jídlo ze špatně zavřeného odpadkového koše. Některá hbitá plemena mohou vyskočit i na kuchyňskou linku a zde spořádat něco, co jejich žaludku neprospěje. “

Zabavte pejska

Pokud žijete v bytě, pak dříve, než odejdete, nechte pejskovi (bezpečně) otevřené okno, aby byl na čerstvém vzduchu a mohl poslouchat ruch ulice. Máte-li zabezpečený balkon, nechte ho také otevřený, aby pejsek mohl jít pozorovat ven, ukrátí se mu tím čas. Můžete také nechat zapnuté rádio nebo televizi, aby měl pejsek zvukovou kulisu a nepřipadal si tolik sám.

„Především, pokud si rádio, televizi a hudbu pouštíte, když jste doma běžně. Například na YouTube najdete mnoho kanálů, kde jsou k dispozici speciální hudební mixy pro psy. Než odejdete, je dobré dát pejskovi pamlsek, který ho zabaví, a vy můžete v klidu odejít do práce. Naučte pejska také hrát si s různými psími hračkami, které pejska zabaví, například těmi, do kterých se dají dát pamlsky – zvíře si krátí čas tím, že se je snaží dostat ven.“

