Krmení pro psy je často z odpadu. Může za řadu nemocí, vysvětluje odborník

I když Češi patří v Evropě k nejpočetnějším pejskařům, často dělají tu nejzákladnější chybu, a to je špatný výběr krmiva pro psy. Chovatelé u nás i ve světě si mnohdy myslí, že výběr značky krmiva, která v reklamě slibuje pro psa či kočku jen to nejlepší, je pro jejich mazlíčky opravdu tím nejlepším. Jenomže často bývá opak pravdou. Na co si tedy dávat pozor?