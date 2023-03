Lidské léky na bolest jsou pro domácí mazlíčky jedovaté, jejich život visí na vlásku

Po pádu z třetího patra nebo po zásahu ze vzduchovky, kdy kočku sestřelí nevrlý soused, kterému se nelíbí, že se mu prochází v záhonku s čerstvě zasetým špenátem, jedete na veterinu. V případě bolestí mají lidé bohužel tendence potíže zlehčovat. Zvíře se ale z bolesti tak lehce nevyspí a nenajde dost sil, aby se i přes zdravotní komplikace napilo a nažralo. A tak se stává, že se podíváte do domácí lékárničky a vyberete to, co posledně pomohlo vám. V domnění, že pes nebude tolik trpět, případně kočka bude v útlumu – a vy budete mít v noci klid. Takové rozhodnutí ale může zvíře zabít.

Lidi a domácí mazlíčci nejsou na stejné lodi

Zvíře má odlišný metabolismus a systém zpracování a vstřebávání přijatých látek. Čokoláda, xylitol (sladidlo), kofeinové nápoje nebo rozinky a makadamové ořechy jsou pro domácí mazlíčky tabu. Nesmí vás zmást, že lidé si takové pochutiny dopřávají pravidelně, a navíc často za odměnu. Stejně tak látky se sedativním účinkem, které jsou obsažené ve volně prodejných lidských lécích na bolest, jsou pro zvířata toxické a první projevy otravy se dostaví už po pár minutách od užití. Mezi symptomy otravy patří:

zhoršení bolesti;

křeče;

zvracení a průjmy;

gastrointestinální krvácení;

alergická reakce;

poškození orgánů;

zástava dechu;

paralýza;

kóma.

Pak už vám nezbývá nic jiného, než se urychleně vydat ke svému veterináři, o víkendu na veterinární pohotovost, kde necháte kromě nemalých peněz za léčbu často i tučný příplatek za pohotovostní ošetření. Vaše zvíře bude muset podstoupit vyšetření a odběry krve, aby se zjistilo, jaké látky a v jakém množství mu kolují v žilách. Bohužel ani přes včasný zásah nebývají prognózy moc příznivé.

Pomocnou ruku nabízí příroda

Jediným řešením pro případ, že nemáte přístup k veterinární péči, je sázka na byliny. Vařte ale slabší odvary než sobě a bedlivě sledujte reakce domácího mazlíčka. Vyvarujte se sezónních rostlin a výrazné vůně a chuti (například chilli).

Mazlíčci by měli preventivně užívat kopr. Patří totiž mezi chemoprotektivní potraviny a chrání je před nádory.

Při poruchách trávení podejte bazalku nebo oregano, pro posílení imunity šípek nebo echinaceu, při únavě skořici a na krvácivé zranění kurkumu, která funguje jako přírodní dezinfekce.

Čím dál častěji se také mluví o CBD. Kanabidiol (konopná sloučenina) má minimální vedlejší účinky a běžně se podává lidem a zvířatům v rámci prevence i jako okamžitá pomoc při bolesti. Výzkumy jsou ale stále v plenkách. I přesto poptávka po produktech (s nižší koncentrací CBD a nulovým obsahem THC) pro kočky a psy strmě roste.

Zdroj: redakce, fera24.cz, vaschovatel.cz

