Léky na kašel a jejich původ: Od opiátů po masožravé rostliny

Kašel je nepříjemnou nemocí, která komplikuje život nejen vám, ale přináší riziko i pro vaše okolí. Proto není divu, že i dříve se ho lidé snažili léčit všemožnými, pro nás až zarážejícími způsoby. Jak moc se v tomto ohledu posunul farmaceutický průmysl? Obsah dnešních léků pro vás bude možná překvapením.

Kašel zaháněli opiem i morfiem. Jak se léčili naši předci?

Léky na kašel nebyly vždy bezpečným zbožím. Jejich testování nebylo běžné, a tak se obvykle stávalo, že si do nich výrobci přihodili, co je zrovna napadlo. Zřejmě vás tedy nepřekvapí, že v 19. století používali Američané léky proti kašli, obsahující opium. Ve 20. století tento trend naštěstí postupně vymizel. Vliv na to měla i novela zákona, díky níž se musely zveřejňovat složky, které léky obsahují. I morfium bylo však běžnou přísadou do léků.

Nejenže tlumilo bolesti a dávivý kašel, ale napomáhalo i při průjmech, například u dětí. Málokdo by však čekal, že škodlivé morfium nahradí právě heroin. Ten byl v 19. století prodáván jako sirup proti kašli s nezměněným názvem a prodával se jako bezpečnější alternativa jiných opiátů. Používání chloroformu má také svou historii. Nejen že byl používán v lécích proti kašli, ale sloužil zároveň jako anestetikum. Jeho používání bylo zakázáno až v roce 1976 kvůli možné zástavě dýchání a srdce. Každopádně všechny tyto přísady byly pro lidský organismus nejen návykové, ale i smrtelné.

Co obsahují dnešní léky?

Dnešní léky rozhodně nepředstavují rizika, jaká byla známa dříve. Je však velmi důležité dodržovat předpis a dávkování, které je doporučeno lékařem. Některé léky jsou však bohužel i dnes zneužívány. Mezi takové se řadí i přípravek Dextromethorfan, který při vyšších dávkách může způsobovat halucinace, jak uvádí Národní institut pro zneužívání drog. Toho někteří lidé zneužívají a kombinují ho s alkoholem či marihuanou.

Dalším populárním lékem, dostupným pouze na předpis, je Benzonatát. U něj také platí přesné dávkování, jinak může působit jako lokální anestetikum. Podobným příkladem, jako byl Dextromethorfan, jsou i léky s obsahem promezathazinu a kodeinu. I u nich se musí striktně dodržovat doporučené dávkování, jelikož složka kodeinu se řadí mezi opioid a mnozí ho zneužívají v kombinaci s jinými drogami.

Hmyz jako součást léčby

Masožravé rostliny jsou běžnou součástí léčiv. Přestože se ta představa může zdát poněkud odpudivá, pomáhají vám ke zdraví. Mezi konkrétní příklady patří rosnatka. Rosnatka je masožravou rostlinou, která je oblíbená nejen pro svůj přitažlivý vzhled. Výtažky z ní se používají právě pro léčbu kašle. Jelikož se jedná o masožravou rostlinu, živí se zejména hmyzem. Ten láká na voňavý, sladký sekret, který pokrývá její listy.

Trávicí enzymy rosnatky hmyz rozkládají a dodávají jí tak potřebné živiny. Kouzlo rosnatky spočívá v její schopnosti pomáhat našemu zdraví, a to konkrétně formou léků. Pozitivní účinky rostliny byly objeveny již ve 12. století a dodnes je součástí léků na kašel, astma a celkově léčiv proti dýchacím obtížím.

Zdroje: healthline.com, britannica.com

