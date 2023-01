Udržte si letos motivaci ke cvičení: Dodržujte tři jednoduché pilíře, radí fitness trenér

Zatímco pro některé je cvičení pouze nutné zlo, jiní v něm našli relax i životní náplň. Trenér Mikuláš Pýcha se podělil o zajímavé informace a rady, které vám celý proces usnadní nebo vás minimálně pobídnou skutečně začít a vytrvat. I on sám považuje přístup k tréninku za proces, který se mění prakticky každý rok.

Mikuláš Pýcha je osobním trenérem již 7. rokem. Trénovat začal během studia vysoké školy se zaměřením na kondičního specialistu, kde studoval magisterské studium. Momentálně se zaměřuje na profesionální amatérské sportovce. Spolupracuje i s lidmi, kteří chtějí pouze změnit své pohybové a stravovací návyky.

Jakou máte zkušenost se cvičením a motivací klientů po Novém roce? Stále v lednu stoupá zájem na sobě začít makat?

Motivace lidí bývá v novém roce o něco vyšší. Někteří lidé mají se začátkem roku spojené zásadní změny, které by chtěli udělat. Jedna ze změn bývá právě cvičení. Ale myslím si, ze největší nárůst lidí v posilovně není hned po otevření Fitness center v novém roce. Největší nárůst pociťuji v září, prosinci a únoru. Motivaci klientů je potřeba udržet během celého roku. Nehledě na nový rok se snažím klientům vysvětlit, ať si dají během svátků, na co mají chuť, ale všeho s mírou.

Jaký je podle vás hlavní klíč k udržení motivace ke cvičení? Jak to nevzdat?

Motivace je kapitola sama o sobě. Je to věc, se kterou se musí pracovat. Každého motivuje něco jiného a každý má motivaci v něčem jiném. U svých klientů se snažím budovat dílčí cíle, které se společně snažíme plnit.

To znamená, že si stanovíme datum nebo časový horizont, kde se snažíme splnit cíl, který si klient nastaví. Vždy to nemusí být v rukou klienta. Ne každý si dokáže nastavit cíl a motivaci sám. V tento moment přichází důležitá práce trenéra, který by měl tento cíl vymyslet a udržet tak motivaci klienta.

Vnímáte jako plus cvičení s kamarádem/v páru, nebo naopak vydrží spíše ti, co cvičí sami?

Cvičení s kamarádem je dobrá věc, avšak nemusí to sedět každému. Záleží dost na osobnosti člověka i v jaké fázi cvičení se nachází. Jeden druhého může motivovat a pomoci při cvičení. Cvičení s partnerem/partnerkou může být skvělá věc pro samotné cvičení, ale i příjemný impuls do vztahu. Ze zkušenosti vím, že to nemusí fungovat.

V tomto případě DOPORUČUJI netlačit na pilu a nesnažit se za každou cenu tlačit partnera ke společnému cvičení. Pokud máte při cvičení pocit, že váš partner nesdílí stejnou energii nebo náladu, je dobré si to říct. I když máte dobrý a pevný vztah, tak občas to ve cvičení nedělá dobrotu. Naopak je spousta lidí, kteří preferují cvičení sami. Doporučuji všem vyzkoušet všechny tři varianty a najít si tu, která vám vyhovuje nejvíce.

Komu byste doporučil si najmout trenéra a komu by mohlo více vyhovovat samostatné cvičení?

Cvičení a celkově péče o tělo je cesta plná zatáček, překážek a různých nástrah. Tuto cestou si musí projít úplně každý, kdo chce dosáhnout nějakého cíle. Dobrý osobní trenér je služba, která vám může pomoci zkrátit tuto cestu nebo najít některé zkratky. Z vlastní zkušenosti doporučuji službu každému, kdo začíná se cvičením a není si jist tím, co dělá a jak to dělá. Ale může to být i skvělé osvěžení pro člověka, který cvičí dlouhé roky a chce změnu ve svém tréninku.

Liší se v motivaci přístup žen a mužů?

Víc než rozdíl mezi mužem a ženou je rozdíl v osobnosti člověka. Jak už jsem zmiňoval, každý člověk je jiný a hledá motivaci v něčem jiném. I když ženy mají většinou trošku jiné cíle ve cvičení než muži, tak upřednostňuji více to, jaký člověk je.

Co byste doporučil pro úplného začátečníka? Jak začít? Jaký by měl být první krok?

Každému začátečníkovi doporučuji trenéra nebo člověka, který jim dá správný směr a poradí jim. Je dobré se držet základních cviků a být trpělivý! Změny nepřijdou hned, ale stojí to za to.

Jak velkou roli v tomto všem hraje jídelníček?

Jídelníček je zásadní. Ať už chce někdo zhubnout nebo nabrat svaly, bez správného jídelníčku změn nedosáhnete. A pokud ano, tak pomaleji a hůře. Svým klientům vždy říkám, že máme 3 pilíře, na kterých stojí progres. A to trénink, strava a regenerace. Jakmile chybí jeden pilíř, výsledky se dostavují hůře.

Jaký jiný pohyb byste doporučil ke cvičení/ posilování?

Ke cvičení/posilování určitě doporučuji pohybovou aktivitu, která vás baví. Prožitek u cvičení a pohybu je velice zásadní. Člověk by měl při cvičení a posilovaní dbát i na kompenzace a věnovat se cvikům, které mu pomůžou buď jako prevence zranění, nebo odstranění bolesti.

Komu byste doporučil kruhový trénink namísto cvičení ve fitku? U koho je naopak vhodné to kombinovat? Jaké má výhody?

Kruhový trénink určitě není pro každého. Záleží také, o jaký typ kruhového tréninku se jedná. Obecně jde o cvičení o větší intenzitě. Kruháč bych doporučil lidem, kteří mají raději vyšší tempo a skupinové cvičení. Ale z komplexního hlediska těmto lidem doporučuji kombinaci jak silového, tak i kruhového tréninku.

Doporučil byste v teplejších měsících cvičení venku, workoutové hřiště? Nebo raději kombinovat dále se cvičením v posilovně?

Určitě doporučuji cvičení a další pohybové aktivity ve venkovním prostředí. A nejen v teplejších měsících. Napadá mě snad jen jediná nevýhoda, a to menší varianta cviků a vybavení pro silový trénink. Kombinace cvičení venku a v posilovně je za mě ideální.

Závěrem bych chtěl jen zmínit to, co se snažím budovat i u svých klientů. V první radě bychom měli dbát na psychickou a zdravotní stránku a odměnou nám bude hezčí postava a vyšší sebevědomí.

