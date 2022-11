Sedm dětí s pěti ženami a dvě manželky: Petra Hapku pravidla nesvazovala, tajemství jeho rodiny jde ale mnohem dál

Kocour se schoulil na tvůj klín, Bude mi lehká zem, Levandulová, Potměšilý host… Asi jen málo z nás, kteří alespoň občas pustí rádio nebo jiný hudební kanál, musí přemýšlet o tom, co tyto písně spojuje. Je to samozřejmě osobnost autora hudby, hudebníka Petra Hapky, od jehož úmrtí právě dnes, 25. listopadu, uplyne již osm let.

Bohém jak se patří

Petr Hapka byl bohémem v tom pravém a nejskutečnějším smyslu toho slova. Jeho život ani on sám se rozhodně nedal svázat konvencemi a pravidly, které by si ti konzervativnější z nás představovali. Jenomže právě to dávalo tomuto hudebnímu skladateli, zpěvákovi s velmi svérázným projevem a dirigentovi jeho osobité kouzlo, kterému neodolali nejen věrní obdivovatelé jeho tvorby, ale ani mnohé ženy.

Vždy byl známý jako muž, který dokáže ženy okouzlit, dodat jim pocit, že jsou v daný okamžik jediné na celém světě. O tom, že je to pravda, svědčí celý jeho život, který prožil postupně v náruči mnoha žen. Po jeho odchodu zůstalo sedm dětí, které se narodily celkem pěti matkám. Před oltářem ale Petr Hapka stanul jen dvakrát.

Láska Petra Hapky

Ženy podle vyprávění známých Petra Hapky nemohly od tohoto umělce očekávat věrnost. Patřilo to k jeho životu a ta, která se rozhodla alespoň chvíli jít po jeho boku, musela počítat s tím, že nebude první a pravděpodobně ani poslední jeho partnerkou. Některým z nich, které v průběhu známosti se skladatelem přišly do jiného stavu, dokonce jasně doporučil, aby se budoucího závazku zbavily. A jak on sám prozradil, často více pozornosti a péče věnoval svým kočkám, které miloval a svůj život bez nich si neuměl představit. U jeho domu v Okoři jich ostatně žily na dvě desítky a žádná z nich rozhodně netrpěla. A kočky nebyly jedinými zvířaty, která Petra Hapku provázela životem.

Barokní Petr Hapka

Ostatně jak popsala v pořadu Českého rozhlasu Úžasné životy herečka Bára Štěpánová, celý jeho dům byl zařízen skutečně podle skladatelova vkusu a tak, aby se tam dobře žilo jeho bohémské duši. „Petr neměl skříně, on měl staré truhly,“ prozradila například herečka drobnost ze skladatelova soukromí. Stejně prý odmítal pořídit si třeba myčku na nádobí s tím, že si ji koupí, až se budou vyrábět barokní. Zkrátka - vtěsnat jeho svět do dnešních měřítek nebylo jednoduše možné. Možná i proto žil hlavně v noci a potkat jej na ulici před polednem bylo prakticky nemožné - tou dobou býval ještě v posteli.

Tajemství Hapkovy rodiny

O tom, že jeho vášní byly nejen krásné ženy, ale také silné motorky, vyšly již stohy článků. Petr Hapka měl ale jedno tajemství, s nímž se příliš nechlubil, i když rozhodně nešlo o nic, co by bylo třeba tajit. Šlo o jeho rodinu. Příjmení Hapka nebylo totiž jeho příjmením rodným - převzal jej po svém otčímovi. Jeho skutečným otcem byl klavírista Břetislav Lehár a pokud vás napadla souvislost s rakouským hudebním skladatelem přelomu devatenáctého a dvacátého století, trefili jste pověstný hřebíček na hlavičku. Hudební geny měl tedy Petr Hapka doslova v krvi, a tak můžeme být rádi, že můžeme z jeho pozůstalosti stále poslouchat písně, které nechají netečnými jen skutečné odpůrce romantiky, lásky a života.

Zdroj: wikipedie, Filmový přehled, ČSFD

