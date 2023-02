Pruritus: Nepříjemný problém, který může být symptomem rakoviny

Svědění pokožky neboli pruritus je celkem běžné, proto mu většina z nás nepřikládá velký význam. To je ale chyba. Ne vždy se však jedná pouze o neškodný problém, kterým je například suchá kůže.

Symptom rakoviny

Pruritus může být jedním ze symptomů následujících typů rakoviny:

rakovina související s krví, jako je lymfom a leukémie,

rakovina jater,

rakovina kůže,

rakovina žlučníku,

rakovina žlučovodů.

Svědění, u kterého není jasná příčina (např. štípnutí hmyzem), tedy není radno podceňovat. Rakovina se poté, co se objeví, může poměrně rychle šířit, je tedy důležité odhalit ji co možná nejdříve. V momentě, kdy se tato nemoc rozšíří do okolních tkání a potenciálně i do dalších částí těla, je velmi obtížné ji vyléčit.

Svědění kůže může být symptomem také dalších vážných zdravotních problémů. Patří mezi ně:

infekce HIV,

cukrovka,

anémie,

onemocnění ledvin,

nemoc jater,

problémy se štítnou žlázou,

pásový opar.

Krvácení kůže a vyrážka

Navštívit svého praktického lékaře byste měli zejména v případě, že vaše svědění kůže trvá déle než dva dny.

Dalším ukazatelem, že by se mohlo jednat o vážnější problém, než o suchost kůže, je žloutnutí pokožky, tmavá barva moči, vyrážka, otok, dušnost a další.

Jedním z indikátorů, že je pruritus symptomem vážného zdravotního problému, je jeho intenzita. Pokud kvůli nepříjemnému svědění ani nemůžete spát, rozhodně navštivte svého praktického lékaře. To platí i v případě, kdy si kůži škrábete tak moc, že začíná krvácet, nebo na ní pozorujete vyrážku, která se s použitím speciálních mastí zhoršuje. Varovným signálem může být i začervenání pokožky, puchýře, hnis vytékající z kůže, nepříjemný zápach i kopřivka.

Intenzivní a dlouhodobé svědění pokožky je běžné v případě léčby rakoviny. Pruritus je vedlejším účinkem chemoterapie, radiační terapie a dalších typů léčby rakoviny.

Zdroj: Cleveland Clinic, Healthline

