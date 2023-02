Dysfalgie: Problémy s polykáním mohou být symptomem rakoviny

Dysfalgie je pojem, který označuje problémy s polykáním. Pokud tedy na přesun tekutin či jídla z úst do žaludku musíte vynaložit větší úsilí, je možné, že trpíte právě dysfalgií.

Mezi příznaky tohoto nepříjemného stavu ale nepatří občasné potíže s polykáním v momentě, kdy jíte příliš rychle, nebo jídlo dostatečně nerozžvýkáte. O dysfalgii se jedná pouze v případě, kdy u vás potíže tohoto typu přetrvávají, jsou bolestivé anebo zahrnují úplnou neschopnost polykat.

Symptomy dysfalgie

Mezi příznaky tohoto stavu patří:

bolest při polykání,

slintání,

chrapot,

neschopnost polykat,

pocit uvíznutí jídla v krku, v hrudníku, případně za hrudní kostí,

jídlo vracející se do úst,

kašel nebo dávení při polykání,

ztráta tělesné hmotnosti,

časté pálení žáhy.

Pokud na sobě pozorujete některé z těchto příznaků, co možná nejdříve se o nich poraďte se svým praktickým lékařem. Může se totiž jednat o symptom rakoviny jícnu.

jak předcházet rakovině jícnu, se dozvíte Více o tom,, se dozvíte zde.

Stejně jako u všech ostatních druhů této nemoci je ideální, když je rakovina jícnu diagnostikována co nejdříve. Postupem času se totiž může rozšířit do okolních tkání, případně do dalších částí těla. Její léčba se tak ztěžuje a šance na vyléčení klesají.

Dysfalgie ale může být způsobena i pouhým stárnutím. Spolu s přibývajícími léty se jícen čím dál více opotřebovává. Dysfalgie je tak považována za zcela běžný znak stárnutí.

Problémy s polykáním mohou mít ale i lidé, kteří trpí některými typy neurologických poruch, mezi něž patří například roztroušená skleróza, svalová dystrofie, Parkinsonova choroba nebo poruchy nervového systému (poranění míchy nebo mozku).

Mezi příčiny dysfalgie někdy patří také vznik faryngoesofageálního divertiklu neboli výchlipky stěny jícnu. Tento malý váček může po svém zformování v jícnu shromažďovat části potravy a způsobit tak kašel, zápach z úst, ale právě i potíže s polykáním.

