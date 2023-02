Rakovina prsu se týká žen i mužů. Jak odhalit její příznaky?

Rakovina prsu je u mužů velmi vzácná, představuje přibližně 0,2 % ze všech diagnostikovaných nádorů. I přesto se však jedná o závažné onemocnění, které není radno podcenit. „Ohroženou skupinou jsou převážně muži ve věku 60–70 let. Jedním z hlavních příznaků je tvrdá, nebolestivá a nepravidelná bulka, která se může objevit na prsou nebo i v podpaží. Rakovina prsu na sebe může upozornit i vtaženou bradavkou nebo krvavým výtokem. U žen jsou čísla mnohem vyšší než u mužů – ročně onemocní až 7 000 žen,“ vysvětluje MUDr. Lucie Hallamová, lékařka mamodiagnostického screeningového centra EUC Kliniky Olomouc.

Rizikové faktory rakoviny prsu

Rakovina prsu je podle odbornice způsobena růstem rakovinných buněk v prsní tkáni, příčiny vzniku jsou stále nejasné. „Mezi rizikové faktory vzniku karcinomu prsu u mužů patří cirhóza jater, vysoká hladina estrogenu v krvi, radioterapie nádorových onemocnění v oblasti hrudníku a samozřejmě rodinná anamnéza. Rakovina prsu u mužů není zdaleka tak častá jako u žen, právě proto je ale potřeba rozšířit povědomí o možném riziku.“ Mezi další rizikové faktory podle MUDr. Hallamové patří nadměrné pití alkoholu, obezita, špatné životní prostředí a styl, či genetický vliv. „Nemoc se může projevit změnou velikosti, tvaru a vzhledu prsu, odlupováním kůže nebo ztuhnutím části prsu.“

Nebezpečí výskytu rakoviny prsu je vyšší, pokud se v rodinné historii nemoc objevuje opakovaně. Je pak na místě zvážit i genetické vyšetření. „Pro muže může být motivující stanovení možného rizika pro jejich děti, především dcery. Za karcinom mohou genetické mutace v genech BRCA1 a BRCA2 (Breast Cancer).“ U mužů zároveň existuje také vyšší riziko rakoviny prostaty v dřívějším věku nebo rakovina slinivky břišní.

Problém odhalí jednoduché vyšetření

Zatímco ženy od 45 let mají pravidelná mamografická vyšetření hrazená zdravotní pojišťovnou, muži takovou možnost nemají. „Pokud si muži nahmatají nebolestivou bulku, nemusí to hned znamenat rakovinu prsu. Je však důležité tuto variantu vyloučit. Správnou diagnózu určí mamografie, případně i vyšetření ultrazvukem. Jako u každého onemocnění je důležité zahájit léčbu co nejdříve. Setkáváme se s tím, že muži dorazí na vyšetření až v pozdější fázi onemocnění, protože si nepřipouštějí, že by se jich něco takového týkalo. Důvodem však může být i stud,“ doplňuje MUDr. Lucie Hallamová.

Mezi nejspolehlivější metody odhalení nádoru patří mamografický screening. Vyšetření je zcela nebolestivé a trvá jen pár minut. „V případě potvrzení nádoru se přistupuje k operačnímu odstranění, v některých případech se doporučuje radioterapie nebo chemoterapie. Vždy záleží na stavu pacienta a doporučení ošetřujícího lékaře.“ Klinika EUC patří mezi přední poskytovatele mamografické péče a provozuje celkem 13 akreditovaných mamografických center po celé republice. Na vyšetření do kteréhokoliv z mamocenter EUC se mohou pacienti dostavit i se žádankou na jiné pracoviště.

