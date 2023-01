Zhubněte podle Jennifer Aniston: Pomůže vám přerušovaný půst

Jennifer Aniston se ve věku 53 let pyšní dokonalou postavou. Řada fanoušků ji tak možná tajně podezřívá z objevení fontány mládí. Zdá se totiž, že zkrátka vůbec nestárne. Podle herečky ale za to, jak vypadá, žádná magie nemůže, údajně jde zkrátka jen o složení jejího jídelníčku a pravidelnou fyzickou aktivitu.

Jídelníček a cvičební rutinu herečky zkoumaly již statisíce žen, výsledky, kterých pomocí těchto svou věcí dosáhla, totiž mluví za vše.

Jennifer údajně za svůj život vyzkoušela celou řadu různých diet, nejvíce ale doporučuje vyvážený přístup k jídelníčku i ke cvičení.

Podle herečky by se zkrátka nic nemělo přehánět. Herecká hvězda je tedy striktně proti jakýmkoliv typům restriktivních diet a preferuje vyvážený jídelníček plný průmyslově nezpracovaných potravin. Ve stravě Jennifer Aniston najdete zejména ovoce, zeleninu a vyvážený poměr potravin obsahující bílkoviny, sacharidy a zdravé tuky.

Nic si nezakazujte

Aniston také nevěří v to, že bychom se v jídelníčku měli nějak zásadně omezovat. Žádné druhy potravin si výslovně nezakázala, ale snaží se omezit konzumaci potravin s vysokým obsahem přidaného cukru, mezi které patří celá řada oblíbených dezertů a jiných sladkostí. Podle herečky tedy není ideální si sladkou odměnu zakazovat, jen je potřeba naši chuť na sladké krotit.

Přerušovaný půst

Aniston praktikuje mimo jiné také přerušovaný půst. Jde o stravovací rutinu, ve které se střídá období půstu s obdobím, kdy můžeme jíst. Přerušovaný půst je možné si rozdělit hned několika způsoby tak, aby vždy co možná nejlépe vyhovoval konkrétnímu člověku a jeho životnímu stylu.

Existuje tedy hned několik typů přerušovaného půstu, které s sebou přinášejí celou řadu benefitů.

Sama Jennifer Aniston dodržuje 16 hodin půstu.

Snídaně podle Jennifer Aniston

Svůj den herečka začíná sklenicí horké vody s citronem a šálkem kávy s mlékem. Při snídani si často pochutnává na avokádu, vajíčkách nebo ovesné vločky a někdy si do těla dodává potřebné bílkoviny prostřednictvím čokoládového proteinového šejku.

Oběd podle Jennifer Aniston

Na oběd si herečka dává nejčastěji nějaký druh lehkého zeleninového salátu doplněný o nějaký zdroj bílkovin, kterým může být maso, ale i luštěniny, vajíčka nebo také tofu a další vegetariánské náhražky masa, které obsahují vysoké množství proteinu.

Jennifer si údajně ráda předvaří hned několik vajec, uloží si je do uzavíratelné misky do lednice a má tak každý den zdroj proteinu do svých salátů hned po ruce.

Večeře podle Jennifer Aniston

Na přípravu večeře má herečka více času, často se tak pustí do vaření složitějších pokrmů jako některých mexických jídel nebo domácí pizzy. Vždy se ale snaží do těchto jídel zařadit co možná nejvíce zeleniny a bílkovin nebo je jimi doplnit.

Dokonce si někdy neodpustí ani pozdní dezert.

