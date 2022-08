Pozor na radon: neviditelný zabiják způsobuje rakovinu plic a může být i u vás doma. Kde jsou nejrizikovější oblasti?

Sen o životě ve vlastním domě, ideálně na vesnici, si asi sní mnozí z nás. Jenomže pořídit si starší dům z doby, kdy se ještě tolik nedbalo právě na ochranu před radioaktivním radonem, se může hodně vymstít.

Radon je všude, kam se člověk podívá...

Co bychom měli vědět, abychom se nechytili do radonové pasti? V první řadě to, že právě Česká republika je na tom co se týká zamoření radonem prakticky nejhůř na světě. Vysvětlení je jednoduché: za všechno může podloží, které obsahuje poměrně velké množství uranu a právě při jeho rozpadu a následně se puklinami dostává až na povrch Země. Tady se v ovzduší vyskytuje běžně a nezpůsobuje větší problémy, pokud se ale začne hromadit ve špatně větraném domě, pomalu, ale jistě způsobuje velkou škodu.

Jako pod rentgenem

Co se bude dít s tělem, pokud bychom žili v radonem zamořeném domě? Při vyšších koncentracích tohoto plynu v ovzduší bude docházet k ozáření, odpovídajícímu dennodennímu vyšetření na rentgenu. A to, jak jistě každý pochopí, rozhodně není cesta k dobrému zdraví, taková situace může vést až k rozvoji rakoviny plic, a to vinou jeho přeneseného působení na DNA člověka.

Foto: Státní ústav radiační ochrany

Přítomnost radonu v prostředí se měří v becquerelech na m3 (značka Bq), což je jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření. Venku se tato hodnota pohybuje kolem 10 Bq, uvnitř budov jde o mnohonásobně vyšší čísla. Průměrná hodnota v ČR je 118 Bq/m3, pokud ale přesáhne 400 Bq/m3, jde již o skutečné riziko.

Máme doma radon?

Měli bychom proto vědět, jak se před takovým zářením co nejlépe chránit. U novostaveb je to již samozřejmou součástí projektů, základy domů jsou koncipovány tak a z takových materiálů, aby radon dovnitř nepustily. Stačí kupodivu přidat “obyčejný” hliník a hned je o starost méně. U starších budov je ale zamoření radonem poměrně často velkým, ale jen málokdy řešeným problémem, takové domy totiž radon doslova aktivně nasávají prostřednictvím tak zvaného komínového efektu.

Jedinou možností, jak tohoto neviditelného zabijáka odhalit, je odborné měření. Pokud se objeví zvýšená hladina radonu, je namístě co nejrychlejší zásah - znovu s pomocí odborníků. Než k němu dojde, doporučuje se alespoň co nejúčinnější a časté větrání. Zdraví máme jen jedno.

Jsou místa bezpečnější a pak ta druhá

Kde jsou místa s největšími koncentracemi radonu podle Státního ústavu pro radiační ochranu, ukazuje mapa, která zároveň může varovat obyvatele nejzasaženějších lokalit před podceňováním rizika, spojeného s životem ve starší nemovitosti právě v těchto lokalitách. Jak si tedy můžeme s radonem v domě poradit tak, abychom se ho už nemuseli bát?

Pokud odborná firma naměří jeho zvýšenou koncentraci, je načase začít konat. Jediné, co na něj nejspolehlivěji platí, je dokonalé utěsnění základů domu a veškerých spár, kterými by se mohl tento plyn bez barvy a jakéhokoliv zápachu dostat až do obytných místností.

I když se radonu v ovzduší v naší republice úplně nezbavíme nikdy, ve svých domovech se můžeme postarat o co nejbezpečnější prostředí. Určitě se to vyplatí.

Zdroj: Státní ústav radiační ochrany, wikipedie, Česká geologická služba

