Rakovinu prostaty lze zdědit. Profesor Babjuk vysvětlil, jaký vliv mají geny a další mutace nemoci

Má to v genech. Tohle úsloví se bohužel může vztahovat i na onemocnění rakovinou prostaty. Podle lékařů je až 10 % případů dědičných, zasažení muži navíc karcinomem trpí dříve a nádory jsou agresivnější. Postupně se však vědcům daří odhalovat jednotlivé geny a mutace, které nemoc způsobují a jež se předávají přes generace. To by do budoucna mělo nejen pomoci varovat potenciální pacienty, ale v případě pozitivního nálezu zvolit tu nejúčinnější léčbu podle jednotlivých genů.