Reishi, houba nesmrtelnosti. Zázrak tradiční čínské medicíny roste i u nás

Reishi zní dost cizokrajně, ostatně jako každá houba počínsku či japonsky pojmenovaná. Ale když ji budete chtít najít v atlasu hub, najdete ji pod českým názvem lesklokorka lesklá.

Houba je nejedlá, přesto pomáhá

Když se na houbu podíváte, pochopíte její český název. Plodnice houby je totiž silně lesklá, doslova vypadá, jako by byla nalakovaná. Houba je jinak nejedlá, protože je tuhá, je to vlastně choroš. Zato má ale spoustu léčivých vlastností. Jinak její chuť je výrazně hořká a v léčitelství se z ní vyrábí sirupy, tinktury a klasický odvar, tedy čaj.

Houba náleží mezi nejstarší přírodní léčiva tradiční čínské medicíny. Reishi je japonský název, čínsky se nazývá ling zhi, což se dá přeložit jako "božská houba nesmrtelnosti". Ve staré Číně se používala v léčitelství již před 4000 let. Lesklokorka se dá pěstovat, ale najdeme ji vzácně i v přírodě. Je to parazitická houba, protože infikuje kořeny či pařez hostitele a vyvíjí se z nich. Hostitelem jsou různé druhy stromů - nejčastěji je to u nás dub, ale může to být i ořešák a topol.

Lesklokorka lesklá je zřejmě nejdůležitější houbou užívanou lidmi v Asii v celých dějinách pro podporu zdraví, dlouhověkosti a soustředěnější mysli. Dlouhodobá konzumace reishi pomáhá zlepšit fungování celého našeho organismu. Podporuje imunologické, neurologické, metabolické a cévní funkce. Houbu si cenila i královská šlechta.

Houba nesmrtelnosti

Využití reishi vychází ze znalostí čínské medicíny, kdy je používána při pravidelné konzumaci pro prodloužení života. Odtud pochází její označení "houba nesmrtelnosti". Ale je to opravdu tak? V každém případě vědci zjistili, že obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, z minerálů má výrazný obsah železa a selenu a také obsahuje některé vitamíny ze skupiny B.

Co je zajímavé je fakt, že obsahuje poměrně vysoký obsah jinak vzácného prvku germánia. Obsah germánia přitom podle některých vědců souvisí s protinádorovým účinkem. Jiní jejím účinkům proti nádorovým onemocněním přisuzují prostě fakt, že silně podporuje imunitu. Obsahuje i polysacharidy podobné svým působením beta glukanům, které známe například u hlívy.

Houbě se přisuzují protizánětlivé účinky

Lesklokorka dále obsahuje velké množství antioxidantů, triterpeny, vlákninu a mimo jiné i enzymy. Terpenoidy mají mít protizánětlivý účinek. Odborníci se domnívají, že houba, doporučovaná na problémy s pamětí, by mohla mít díky působení určitých látek ze skupiny terpenoidů i příznivé působení při Alzheimerově chorobě a všeobecně i u problémů s pamětí a stařecké demence. Kromě toho má houba preventivně působit proti vzniku trombóz nebo i proti alergiím. Její užívání má vliv na detoxikaci organismu, normalizaci hodnoty krevního tlaku, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a působí příznivě i při léčbě astmatu.

Že houbu neumíte najít v přírodě? Nevadí. Na trhu najdete řadu přípravků z reishi a dokonce si můžete houbu i koupit a vyrobit si z ní nějaký léčebný odvar. V Japonsku se dokonce používá jako bonsai, dá se totiž naočkovat na dřevo a pak už jen čekat, až se vyklubou nejprve dlouhé třeně a na nich pak lesklé plodnice podobné vějíři.

