Vaginoplastika není jen módním výstřelkem. Buďte tam dole jako zamlada

Obecně se dá říct, že jejím cílem je omlazení vchodu do pochvy nebo pochvy jako takové, a to nejčastěji čistě z estetických důvodů nebo také při snaze o lepší prožívání pohlavního styku. „Ono se ani tak nejedná o nějaký výstřelek žen, které už nevědí, co se sebou. Estetické úpravy v intimní oblasti jsou ve Spojených státech nebo vyspělých zemích Evropy naprosto běžné, stejně tak jako plastiky v oblasti obličeje,“ říká MUDr. Igor Zadražil.

Prožívání sexuálního života je komplexní záležitostí, která spojuje vnímání vlastních pohlavních orgánů s celkovým pocitem pohody a vyrovnanosti. „Vše se tak nějak spojuje u nás v mozku. Ženy často hodnotí své fyzické přednosti, ale také nedostatky. Odstranění problému tak velmi často vede nejen k intenzivnějšímu vnímání sexuálních pocitů, ale hlavně k posílení důležitého sebevědomí.“

Důvody vaginoplastiky jsou různé

Cílem je podle lékaře omlazení vchodu do pochvy nebo pochvy jako takové. Pouze u části žen jde o to, že mají poševní vchod příliš široký, což může být problém vrozený a nebo získaný, a to například, když žena prodělala těžký porod.

„O podobných zákrocích se stále spíše mlčí, přitom takřka polovina žen ve středním či vyšším věku uvádí, že nejsou schopné dosáhnout maximálního uspokojení, a to právě díky problémům v intimních partiích po porodu nebo v souvislosti s přechodem.“

Estetická gynekologie je všestranná

Patří do ní více druhů operačních výkonů. „Je to i například modelování malých pysků, labioplastika, plastika pochvy formou vaginoplastiky nebo plastická úprava hráze, které se říká perionoplastika. Existuje ale také plastika velkých pysků,“ říká Zadražil.

V dnešní době je možné i konzervativní řešení, které je ambulatní a zcela bezbolestné. „Jde o nechirurgický a neinvazivní remodeling poševního vchodu a pysků ohanbí a také zlepšení sexuálního života potenciální klientky s pomocí tepelné energie pozitivně ovlivňující nervová zakončení a kolagenová vlákna v této oblasti.“

Řeší se ale i obnova panenské blány, nicméně se jedná o zákrok, který se nedělá příliš často. „Často je to z toho důvodu, že chce žena udělat radost svému partnerovi a zajistit mu pomyslný pocit, že je tím prvním, kdo s ní souložil. Snahou je tak docílit při pohlavním styku slabšího krvácení. Pravdou ale je, že v jistých kulturách je to velmi důležité, v našich zeměpisných šířkách jsou ale zatím podobné požadavky hodně vzácné, nicméně se to klidně může v dohledné době změnit.“

Nejde jen o estetiku

Důvody, proč ženy volí vaginoplastiku, jsou totiž často i medicínské. Nejčastější důvody je pokles močového měchýře a přední strany pochvy - cystokéla. „Operace v pochvě se následně dělají společně s jinými výkony, jako je například kolpoperineoplastika. Jde o operaci při poklesech jednotlivých orgánů malé pánve, které souvisejí s deformací pánevního dna,“ doplňuje lékař.

Vaginoplastika je obecně jedinečný zákrok, podobně jako každý operační, neexistují tak dva nebo více, které by fungovaly stejně. „Vše závisí na zručnosti a zkušenosti operujícího lékaře a také samozřejmě od toho, co klientka vlastně očekává, podle čehož se samozřejmě lékaři musí rozhodovat.“

