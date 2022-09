Vysoký cholesterol: Pomůže vám jedna levná ingredience

Cholesterol je voskovitá látka, kterou naše tělo používá k výrobě nových buněk. Tato látka tedy nemá na naše zdraví negativní vliv sama o sobě, problém ale nastává ve chvíli, kdy se ho v našem krevním oběhu vyskytuje více, než je ideální. Vysoká hladina cholesterolu v krvi se sice zpočátku neprojevuje žádnými symptomy, ale je velmi nebezpečná.

Tato tukovitá látka se totiž v případě, že je jí v našem krevním oběhu nadměrné množství, může usazovat na stěny cév a ztěžovat tak průtok krve. Dokonce se z cholesterolu usazeného na vnitřní straně cév může zformovat krevní sraženina, která poté může způsobit infarkt či mrtvici.

Naštěstí lze vysoké hladině cholesterolu v krvi poměrně snadno předcházet, většinou je totiž způsobena nezdravým životním stylem.

Mezi rizikové faktory vzniku vysoké hladiny cholesterolu v krvi patří:

nezdravý jídelníček

obezita

kouření

nadměrná konzumace alkoholu

věk

nedostatek fyzické aktivity

stres

Prevence vzniku vysoké hladiny cholesterolu v krvi

K tomu, abyste tomuto nebezpečnému stavu předešli, je tedy nutné vyvarovat se všech rizikových faktorů, které zvyšují pravděpodobnost jeho vzniku a které můžeme ovlivnit.

Ideální je si udržovat zdravou tělesnou hmotnost, skoncovat se zlozvyky, mezi které patří kouření a nadměrná konzumace alkoholu. Důležité je také pravidelné cvičení. Nemusíte nutně běhat nebo trávit hodiny v posilovně. Stačí si vybrat jakoukoliv fyzickou aktivitu, která vám vyhovuje, může jít i jen o svižnou procházku, klíčem není intenzita, ale pravidelnost. Doporučuje se hýbat se alespoň 30 minut denně.

S prevencí vysoké hladiny cholesterolu v krvi pomáhá také vyhýbání se stresu a v neposlední řade i vyvážený jídelníček. Vyhněte se zejména všem potravinám, které obsahují nasycené tuky, najdete je zejména v živočišných produktech.

Ovesné vločky

Některé potraviny vám ale mohou pomoci více než jiné.

Existuje jedna levná a běžně dostupná ingredience, kterou můžete přidat jak do sladkých, tak i do slaných pokrmů a která byla spojena s nižší hladinou cholesterolu v krvi. Jde o ovesné vločky. Vláknina, kterou obsahují, se v našem těle přetvoří na hustý gel, který poté pomáhá našemu tělu omezit množství cholesterolu, který se ze střeva vstřebá do krevního oběhu.

Pravidelná konzumace ovesných vloček může snížit hladinu cholesterolu v krvi až o 30 % do několika týdnů, jak dokazují studie.

