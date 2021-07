Celou noc se převalujete a ráno se probouzíte celí rozlámaní? Máme pro vás 6 tipů na skvělý spánek

Se spánkem má snad každý nějaký problém. Pro někoho je to vstávání a nastavování hned několika budíků, aby nezaspal. Pro někoho je to spánková paralýza. Ta označuje nepříjemný stav na pomezí spánku a bdělosti, kdy již vnímáte okolí, ale vaše tělo stále spí a nemůžete se tak pohnout. Někdo má problémy spojené se spánkem celý den. Bolí ho ruka, noha, záda i rameno ze všech možných pohodlných i nepohodlných pozic, ve kterých se marně snažil usnout.

Nejhorší na tom všem je, že to každý den začíná znovu. Spánková psycholožka Dr. Janet Kennedyová radí: „Na spánek musíte jako na divokou kočku. Musíte si ji ochočit tím, že jí nebudete věnovat moc pozornosti. Čím víc se k ní budete chtít přiblížit, tím dál uteče.“

Tato abstrakní rada je skvělá pro představu, jaký celkový přístup k problému musíte zaujmout. Prakticky vám ale moc nepomůže. Proto jsme si pro vás připravili 6 praktických tipů.

Dobrý polštář

„Pozice, ve které spíte, je až na druhém místě,“ říká Kennedyová. Existuje správný druh polštáře pro všechny spáče. Pokud rádi spíte na břiše, měli byste zvolit spíše tenčí polštář. Pokud spíte na boku, zvolte spíše tlustší polštář. Pro ty, co spí na zádech, je nejlepší něco mezi.

Nechoďte spát se slepicemi

Když si stanovíte určitou brzkou hodinu, ve které prostě musíte usnout, je to to nejhorší, co můžete udělat. Nenuťte se jít do postele dříve, než když jste opravdu unavení. Pokud to uděláte, posune to váš čas spánku ve skutečnosti na mnohem déle. Pokud si lehnete v čas, kdy jste si plánovali usnout, ale neusnete, akorát vás to vystresuje. Tělo začne produkovat adrenalin a na spánek můžete zapomenout.

Pozor na spánkový deficit

Tahle rada možná na první pohled zní poněkud radikálně. Nemyslíme tím ale, abyste nespali vůbec. „Typicky při terapii pro insomniaky jim radíme jít spát mnohem déle, než jsou zvyklí, a pozorovat reakci jejich těla,“ říká Kennedyová. „Pokud půjdou spát např. v 1:00, vstávat budou v 7:30, nebude to pro jejich tělo dostačující. Časem si ale tímto způsobem vybudují spánkový deficit a budou moci bez problémů usnout.“

Čtěte, unavíte se

Pokud nemůžete spát, čtěte. „Místo zhasnutí všech světel následovaným marnými pokusy usnout zkuste číst. Nakonec budete ze čtení tak unavení, že už nebudete moci zůstat vzhůru,“ říká Kennedyová.

Vypněte mobil

Modré světlo, které vyzařují naše telefony, blokuje produkci melatoninu neboli spánkového hormonu v našem těle. Světlo z našich mobilů říká našemu tělu, že je zkrátka ještě den, to se pak ke spánku nemá.

Nespěte až do poledne

Není dobrý nápad ani si o víkendu přispat. Ve skutečnosti nám to spíše ublíží. Pokud se jeden den najednou rozhodnete spát do poledne, rozhází to váš spánkový režim a je velmi těžké se do něj pak vrátit.

Zdroj: Elle

KAM DÁL: Jak se zbavit pigmentových skvrn jednou provždy? Je to překvapivě jednoduché.