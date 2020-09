Češi a letošní léto: Koronavirus nás naučil více sportovat a nestresovat se ze zahraničních cest

Jak ukázal průzkum společnosti Sazka, lidé začali daleko více preferovat tuzemskou dovolenou a změnili také své preference a zájmy, jak trávit letní dovolenou.

Tuzemská dovolená vedla

Přestože více než polovina Čechů vyráží každý rok pravidelně do zahraničí, ať už k moři nebo za zážitky, letošní rok a rizika spojená s cestováním výrazně změnily jejich chování. Průzkum ukázal, že letos se vydalo mimo Českou republiku jenom 14 % dotázaných, celých 86 % respondentů potom dalo přednost pouze tuzemské dovolené. Zajímavou změnou je také fakt, že během letošního léta si třetina Čechů volno vůbec nevybrala, ať už z důvodu omezených možností cestování, nebo kvůli obavám o zaměstnaní a finančním možnostem.

Aktivní životní styl

Zatímco v předchozích letech byla oblíbená letní dovolená spojená s cestováním do zahraničí, většinou směrem do plážových destinací a turistických letovisek, letos došlo k řazení států na seznam podle různých úrovní bezpečnosti. Letecké společnosti navíc zpřísnily podmínky cestování a nabízely jenom omezené množství letenek. I z těchto důvodů opadnul zájem Čechů o zahraniční pobyty, což značně podpořilo domácí turistický ruch. Výrazně se zvýšila poptávka po návštěvách českých a moravských památek, ale rostl také zájem o pronájem chat, chalup a kempů, které byly dříve spojené s tradičním létem v Česku. Pobyt na pláži si potom 60 % dotázaných nahradilo hlavně sportem a aktivní dovolenou.

Ušetřené peníze bez stresu

Mohlo by se zdát, že omezené cestovní možnosti a jiný způsob trávení dovolené přinesou spíše negativní vnímání letošního léta, ale překvapivě opak je pravdou. Kromě toho, že více než polovina respondentů přiznává, že letos během léta ušetřila, najde se i mnoho dalších věcí, které si lidé pochvalují. Například celých 45 % účastníků průzkumu připouští, že se jim nejvíce líbilo, že nejsou kvůli zahraniční dovolené ve stresu a prožili léto mnohem klidnějším způsobem.

Teď už navždy Česko

Dalších 23 % dotázaných navíc ocenilo i to, že poznali také jiný způsob trávení léta oproti svým běžným zážitkům. Samotnou kapitolou je potom i atmosféra, kdy se oprášila tradice a do českých lokalit se vrátil život, tak jak to bývalo dříve. Výsledkem letošního nevšedního léta je fakt, že až 67 % lidí nyní zvažuje změnu svých cestovních preferencí i do budoucna a celých 11 % je pevně rozhodnuto na základě nových zážitků nevracet se v příštím roce ke svému obvyklému způsobu dovolené, ale zvolit opět českou variantu.

KAM DÁL: Šílenství jménem Michael Jackson. Jeho koncert v České republice otočil Prahu vzhůru nohama