Cestování obytným autem: Jedna z nejbezpečnějších dovolených v době koronavirové

Na situaci ohledně cestování obytným autem nejen v souvislosti s koronavirem jsem se zeptali majitele půjčovny obytných vozů Ladislava Rotha. Ten nám mimo jiné prozradil, kde jsou nejlepší místa na kempování, co vše k takové dovolené potřebujete nebo jak je finančně nákladná.

Jak jsou na tom Češi a dovolená v obytném autě? Znají tento typ dovolené? Využívají ho?

Kempování, jako způsob trávení dovolené, je Čechům poměrně blízký. Ve starší generaci snad nenajdeme nikoho, kdo by alespoň jednou netrávil dovolenou pod stanem. Později se mezi stany začaly objevovat obytné přívěsy a v současné době začínají v kempech převládat obytné vozy.

Jaké jsou hlavní výhody cestování v obytném voze? Pro koho je tato dovolená vhodná?

Obytné vozy dokážou mnohdy nabídnout podobný komfort, jaký máme v apartmánu či v hotelu. Oproti nim však dovolená trávená v obytném voze nabízí spousty dalších výhod, které Vám hotel nenabídne. Jednou z nich je bezesporu svoboda pohybu. Pokud přijedete na nějaké místo, které Vám nevyhovuje, jednoduše popojedete dál. Pokud budete chtít trávit dovolenou s obytným vozem v Krkonoších na horách, najednou zjistíte, že má pršet, jednoduše pojedete např. na Šumavu. Čtrnáctidenní dovolenou můžete trávit na několika různých místech. Začnete tůrou v Alpách, popojedete do Maďarska do lázní, navštívíte Slovenské sousedy a zakončíte dovolenou projížďkou na kole po vinicích na jižní Moravě. A takových cest po Evropě vymyslíte nespočet. Vzhledem k absolutní svobodě je dovolená vhodná jak pro mladé aktivní sportovce, pro rodiny s dětmi, ale i pro starší generaci. Všechny naše obytné vozy mají nádrže na čistou vodu, odpadní nádrž, WC i solární panel, takže není nutné každý den zajíždět do kempu, ale užít si dovolenou tzv. „na divoko“.

Podle čeho by začátečník měl obytný vůz, který si chce zapůjčit, vybírat?

V obytném voze lze trávit dovolenou celoročně. Naše rodina v obytném voze tráví veškerý možný volný čas, prodloužené víkendy, letní prázdniny, jarní prázdniny i Silvestra na lyžích na horách. Tomu, kdo s obytným vozem pojede vůbec poprvé bychom doporučily vyzkoušet si tento způsob dovolené v letních měsících. Vůz by měl vybírat zejména podle jeho velikosti. Běžné obytné vozy jsou určené pro skupinu dvou až šesti osob. Také se při výběru musí koukat na velikost zavazadlového prostoru, zda má nosič na kola apod. V zimních měsících pak také zda je obytný vůz určen i k zimnímu kempování. Klient by při výběru půjčovny neměl sledovat pouze cenu půjčovného za den. Bohužel spousty půjčoven má cenu půjčovného relativně nízkou, ale dále si pak účtuje poměrně vysoké poplatky za půjčení např. kempingového nábytku, plynové bomby a dalšího příslušenství tak, že celková cena dokáže být poměrně vysoká. Např. v naší půjčovně máme již veškeré vybavení i nutné příslušenství započítané v ceně pronájmu, cena za den je tedy konečná.

Kam nejčastěji lidé jezdí obytnými auty – po Čechách i v Evropě?

Po Čechách klienti nejvíce navštěvují všechny české hory a jižní Moravu. V Evropě pak nejčastěji tradiční destinace jako je Itálie, Chorvatsko, dále pak maďarské lázně, Slovensko a hlavně rakouské Alpy. Měli jsme ale také klienty, kteří podnikli cestu přes Velkou Británii a procestovali celé Skotsko.

Má koronavirus a otevření hranic jen do některých států nějaký dopad na zvýšení zájmu o tento typ dovolené?

Vzhledem k tomu, že ve všech našich obytných vozech máme vlastní toaletu, sprchový kout a plně vybavenou kuchyňku, je tento způsob trávení dovolené zejména v době koronaviru ideální. Všechny vozy by navíc klient měl vždy dostat vyčištěné a vydesinfikované ozonem.

Jakým vybavením obytné vozy většinou disponují a co si musíme vzít z domova?

Samozřejmostí výbavy jsou dále: nosič kol, kabel pro připojení k 230V, markýza, solární kolektor, TV, navigace, couvací kamera. S sebou klientovi většinou stačí pouze osobní věci a vlastní ložní prádlo.

Jak jsou evropské a české silnice přizpůsobeny obytným vozům?

Silniční síť je u nás i po celé Evropě velmi dobře přizpůsobena obytným vozům, sám za sebe mohu říci, že na řízení obytného vozu si opravdu rychle zvyknou nejen muži, ale i ženy budou překvapené, jak jednoduché to je. Jediným úskalím může být výška vozu. Řidič musí dávat pozor zejména na vedlejších cestách, kde mohou narazit na nízké podjezdy. Navigace v našich obytných vozech by měla na toto řidiče upozornit. Stejně tak není vhodné McDonalds apod pokoušet projet „drivem“.

Existuje nějaký web nebo aplikace, který byste doporučili pro seznam míst, kde stojí za to „zaparkovat“ a pobýt?

Webů na pomoc s kempováním je nespočet. České kempy jsou dobře popsané na www.dokempu.cz dále jsou pak využitelné aplikace jako park4night.com, ADAC. Každý rok vychází publikace ACSI Camping Card, kterou určitě doporučuji zakoupit, je to kniha, která pro letošní rok obsahuje 3401 kempů z 21 zemí. Součástí je i slevová karta, kterou v kempech lze využít.

Jaký je váš osobní tip? Kam si rozhodně zajet a co vidět?

Můj osobní typ na dovolenou s obytným autem jsou rakouské Alpy a jejich jezera. Je tu nespočet perfektně vybavených kempů nebo také tzv. stellplatzů na kterých lze kempovat za pouhých několik EUR (většinou 5–10) a mnohé mají i WC, sprchu, pitnou vodu na doplnění i výlevku na chemické WC. Pro ty, kdo chtějí hlavně odpočívat pak doporučuji lázně Sárvár v Maďarsku. Pokud se bojíte vycestovat za hranice, naší srdeční záležitostí je určitě Šumava – kemp Antýgl či Annín.

KAM DÁL: Češi a letošní léto: Koronavirus nás naučil více sportovat a nestresovat se ze zahraničních cest