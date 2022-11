Chcete předejít špatnému dechu a onemocnění dásní? Pomůže vám škrabka na jazyk

Dokonce ani pravidelná a svědomitá péče o naši ústní dutinu pomocí kartáčku, zubní nitě a mezizubního kartáčku nestačí, jak na svém webu uvádí klinika Cleveland.

Na našem jazyku se totiž na jeho hrbolatém povrchu pokrytém papilami množí bakterie, mohou mezi nimi být "dobré druhy" bakterií, ale i ty "špatné", které stojí za vznikem zubního kazu, infekce dásní a špatného dechu.

Stejně tak jako čištění zubů je velmi důležité i pravidelné čištění jazyka, na které celá řada z nás zapomíná. V opačném případě se na jeho povrchu mohou usadit zbytky jídla, odumřelé buňky a bakterie, které nám pak mohou způsobovat zdravotní problémy.

Stačí čistění jazyka zubním kartáčkem?

Ideální je si na čištění jazyka pořídit škrabku na jazyk, která odvede mnohem lepší práci při odstraňování bakterií a plaku z jeho povrchu, než pouhé čištění kartáčkem, jak dokazují studie.

Škrabky na jazyk můžete sehnat v plastovém či kovovém provedení, a to i do sta korun. Tato investice do vašeho zdraví se vám tak rozhodně vyplatí.

Benefity používání škrabky na jazyk

Pravidelné používání škrabky na jazyk má celou řadu zdravotních i jiných benefitů, patří mezi ně mimo jiné:

zlepšení chuťového vnímání – používání škrabky na jazyk nám může pomoci lépe rozlišovat mezi kyselou, slanou, sladkou a hořkou chutí, a tak nám umožnit si lépe pochutnat na jednotlivých pokrmech, jak dokazují studie

– používání škrabky na jazyk nám může pomoci lépe rozlišovat mezi kyselou, slanou, sladkou a hořkou chutí, a tak nám umožnit si lépe pochutnat na jednotlivých pokrmech, jak dokazují studie zlepšení vzhledu jazyka – usazený povlak na povrchu našeho jazyka ho může zbarvit do bíla, pravidelným používáním škrabky na jazyk tomu můžete lehce předejít

– usazený povlak na povrchu našeho jazyka ho může zbarvit do bíla, pravidelným používáním škrabky na jazyk tomu můžete lehce předejít prevence zubního kazu a zápachu z úst – pravidelné používání škrabky na jazyk snižuje celkový počet "špatných" bakterií v ústní dutině a předchází tak vzniku zubního kazu a špatného dechu, jak dokazují studie

