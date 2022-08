Chrápání: Objevil se nový způsob, jak ho zastavit. Jde o "zalepená ústa"

Na sociální síti se v posledních dnech proslavil trend "zalepených úst". Údajně se jedná o jednoduchý způsob, jak okamžitě zastavit chrápání a v klidu se vyspat. Lékaři ale varují, že tento zdánlivě neškodný trend může mít vážné vedlejší účinky a může tak ohrozit naše zdraví nebo zdraví našich nejbližších.

To, co podle nového způsobu musíte udělat pro to, abyste nechrápali, prozrazuje už jeho název. Opravdu jde o zalepení úst. Rozhodně se ale nedoporučuje použít obyčejnou izolepu, mnohem lepší volbou je podle uživatelů sociální sítě pořídit si lékařskou lepicí pásku.

Řada sledujících na sociální síti uvedla, že jim nový způsob na zastavení chrápání pomohl okamžitě a navíc i zabránil vysychání úst během noci. Některým z nich dokonce zalepení úst údajně i zlepšilo kvalitu spánku.

Lékaři ale před zalepením úst před spaním varují. Zatím totiž nebyly provedeny potřebné studie, pomocí kterých bychom mohli odhadnout, jaký bude mít tento trend dlouhodobý efekt na naše zdraví.

Opakované používání lepicí pásky může vést nejen k podráždění kůže, ale i k další mnohem nebezpečnějším zdravotním stavům.

Zalepování úst na spaní může podle experta na spánek Jamese Wilsona přispívat ke vzniku závažných zdravotních problémů, mezi které patří mimo jiné srdeční onemocnění, chronická obstrukční plicní nemoc a mrtvice. Pozor by si na tento trend měli dát zejména lidé trpící spánkovou apnoe.

Zdroj: Daily Star

