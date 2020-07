Dovolená s domácím mazlíčkem: Jak cestovat se psem, aby netrpěl

Plánujete na léto dlouhou cestu a nechcete nechávat svého chlupatého mazlíčka doma? Nedivíme se vám, psi jsou většinou pro Čechy plnohodnotnými členy rodiny a parťáky, proto by si dovolenou bez nich ani neužili. Musíte mít však na paměti, že cestování není pro vašeho pejska nic příjemného, tak se mu to snažte ulehčit, co to jen jde.

Většina z nás se letos v létě do zahraničí nepodívá, a pokud už ano, dál než do Chorvatska nebo Řecka to asi nebude. Plánujeme tedy jako diví výlety po Čechách a mnohdy jsme až překvapeni, jaké krásy naše malá zemička uprostřed Evropy skrývá.

Cestování autem

Nejoblíbenějším dopravním prostředkem při dovolené po Čechách je samozřejmě automobil. Je nejlepším řešením i pro domácího mazlíčka. Má v něm své místo, pohodlí, je celou dobu s vámi, a navíc mu můžete zastavit, kdykoliv to bude třeba. Vlaky ani letadla nejsou pro přepravu zvířat úplně vhodné prostředky.

Co zjistit před cestou

Před cestou si nezapomeňte zjistit, zda váš pejsek nebude potřebovat nějaké očkování. Každá země má seznam povinných očkování pro psy jiný, tak abyste pak nebyli překvapeni. Jaká očkování kromě vztekliny jsou povinná, by vám měl sdělit veterinář, který by ho měl následně i vykonat. Také nezapomeňte přibalit očkovací průkaz, mohli by ho po vás vyžadovat při případném ošetření zvířete. Kromě toho musí být pes označen elektronicky čitelným mikročipem nebo tetováním. Další věc, kterou byste si měli před cestou ověřit, je, zda v zarezervovaném ubytování přítomnost zvířete nevadí. Jistě by vás nepotěšilo, kdybyste přijeli po dvanácti hodinách do Chorvatska a tam vám v apartmánech sdělili, že mají zákaz psů. Většinou však není problém se s pronajímateli domluvit a za poplatek pejska vzít s sebou. Také se jich nezapomeňte zeptat, kde se nachází nejbližší veterinář.

Balení na cestu

Když máte toto všechno zjištěné a ověřené, přejděte k samotnému balení na cestu. Protože jsou dlouhé cesty pro většinu psů stresující, nezapomeňte jim s sebou vzít oblíbenou hračku, deku nebo klidně celý pelíšek. Sbalte jim do auta věci, které dobře znají, mají je rádi a uklidňují je. Samozřejmostí je nějaký ten pamlsek, který by měli vždy dostat za odměnu, dostatečná zásoba krmiva, na které jsou zvyklí a vody. V zahraničí je také důležitá ochrana vašeho mazlíčka před nejrůznější havětí. Zeptejte se zvěrolékaře, jaké prostředky jsou pro něj vhodné, aby byl náležitě chráněn. Kleštičky na klíšťata, kartáč na blechy a obojek proti parazitům však berte vždy a všude.

Dostatečný trénink

Většina psů není na dlouhou jízdu autem zvyklá a je pro ně nepřirozená. Musíte je tedy začít dostatečně dopředu na změnu připravovat. Berte je často na krátké projížďky a postupně prodlužujte dobu strávenou v autě. Ideální je mít psa zabezpečeného, aby nevystrkoval hlavu z okýnka a nelítal v zatáčkách ze strany na stranu. Existují nejrůznější přepravky, kam psa umístíte a připoutáte pásy.

Dodržujte pitný režim

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je nutné při cestování se psem dodržovat, je pitný režim. Pejsek musí každé dvě hodiny dostat čerstvou vodu. Existuje nepřeberné množství nejrůznějších pítek či cestovních misek, které jsou skladné a velmi praktické. Pokud cestujete za teplem, myslete na to, že psi se často přehřívají, proto množství vody zvyšte a kontrolujte je, zda nemají zakalené oči nebo zda nejsou malátní. To jsou totiž první příznaky horečky u psa. Každé dvě hodiny tedy zastavujte, nechte psa protáhnout, vykonat potřebu, napít a poté zase pokračujte. Není to dobré jen pro něj, ale i pro vás!

Používejte vodítko

Když už dorazíte na místo, bezmyšlenkovitě neotvírejte dveře od auta. Váš miláček by mohl vyskočit, a vzhledem k tomu, že bude po cestě zmatený a dané místo nebude znát, klidně by mohl utéct. Nechte si ho tedy zpočátku rozhodně na vodítku, než s ním obejdete okolí a s místem ho seznámíte. A i kdyby byl váš pes sebeposlušnější, nikdy mu nezapomeňte připnout k obojku telefonní číslo, v zahraničí je to v podstatě jediná šance, jak ho získat zpět, kdyby se vám zaběhl.

