Jak jednoduše podpořit růst obočí? Jde to

Husté obočí evokuje mladistvý vzhled. Podpora růstu obočí je tedy jedním z nejjednodušších a nejlevnějších tipů na to, jak se jednoduše omladit.

Trendy týkající se tvaru obočí se sice postupem let dramaticky mění, to ale nic nemění na tom, že pokud si chcete ubrat hned několik let, měli byste volit spíše širší tvar obočí.

To se ale v některých případem mnohem lehčeji řekne, než udělá. Řada žen si totiž léta trhala obočí tak, aby jim chloupky v obočí vytvořily co možná nejtenčí oblouček, a nyní mají problém s tím, že jim část obočí, které se desítky let přály zbavit, přestala růst. Dokonce i v takovém případě ale existují určité způsoby, jak růst daných chloupků v obočí lehce podpořit.

Sérum pro růst obočí

Ideální je do naší noční rutiny zařadit mimo pleťový krém a sérum na obličej také sérum na obočí. Může se to zdát jako zbytečný krok, v momentě, kdy uvidíte výsledky vašeho snažení, už ale bez séra na obočí nedáte ani krok. Ideální je zakoupit si speciálně formulované sérum na obočí ve vaší oblíbené drogerii.

Postačí vám ale také některé oleje a přípravky, které už s největší pravděpodobností máte doma. Místo séra si obočí můžete před spaním namazat olivovým olejem, vazelínou či ricinovým olejem a s tenkým a řídkým obočím se můžete rozloučit, jak dokazují studie.

Je ale nutné mít na paměti, že výsledky neuvidíte po jednom použití séra, olejů či vazelíny. Na husté obočí si budete muset počkat až několik měsíců. Rozhodně to ale stojí za to.

Vyčesávání obočí

Stejně jako u vlasů, dokonce i vyčesávání obočí kartáčkem může podpořit jeho rychlejší růst. Pročesávat můžete obočí na sucho, nebo do něj kartáčkem zapracovat produkt, který jste si k podpoře růstu chloupků v obočí zvolili.

Kartáček na obočí je dokonce v případě celé řady komerčních sér součástí balení.

Zdroj: Women's Health

