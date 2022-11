Jak v chladných měsících předejít vzniku plísně v domě či bytě

Podzimní a zimní měsíce většinu z nás negativně ovlivnila cena energií, která se vyšplhala do astronomických výšin. Mnoho lidí se tak snaží to s topením v domě či bytě zbytečně nepřehánět a sází spíše na teplé čaje a silné deky. Tato strategie nám sice může na účtu za energie ušetřit hned několik tisíc, pojí se s ní ale jeden nebezpečný problém.

Nedostatečné teplo v domě či bytě totiž znamená, že se tak u nás bude držet mnohem více vlhkosti. To ale není vše, navíc také budeme čekat mnohem déle na to, než nám doma uschne vyprané prádlo, které tak bude delší dobu uvolňovat vlhkost do okolí.

Nadměrná vlhkost v místnostech ale rozhodně není ideální. Nahrává totiž vzniku plísně, která nejen hyzdí zdi a prostory mezi kachličkami v celé řadě domácností, ale také ohrožuje naše zdraví, a to dokonce i když s ní nepřijdeme do přímého styku. Uvolňuje totiž do ovzduší spóry a další toxiny, které poté dýcháme.

Vznik plísně v našem domově u nás může vyvolat mimo jiné i alergické reakce, jako je kýchání nebo začervenání očí. Rovněž rýma nebo vyrážka nejsou vyloučeny. Může nám ale způsobit i mnohem závažnější zdravotní problémy, jak na svém webu uvádí National Health Service.

Jak vzniku plísně předejít?

Vzniku tohoto nebezpečného problému lze naštěstí poměrně jednoduše zamezit, aniž byste museli povolit kohoutky na topení. Stačí si jen pořídit odvlhčovač.

Toto chytré zařízení vám totiž účinně pomůže s odstraněním nadbytečné vlhkosti z vašeho domu či bytu a pomůže vám tak s prevencí vzniku plísně.

Jde sice o investici, do které se většině z nás příliš nechce, ve výsledku se vám ale stejně vyplatí více než intenzivnější vytápění vašeho domova. Nemluvě o tom, že zamezení vzniku zdravotních problémů spojených s plísní je k nezaplacení.

