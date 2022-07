Jídla, kterým byste se v létě měli raději vyhnout

Léto je v plném proudu a vysoké teploty nás nutí se tomuto odbobí přizpůsobit téměř ve všem, co děláme. V letních měsících nosíme prodyšné oblečení, často se zaměřujeme i na jiné materiály, než po zbytek roku, nevycházíme v pravé poledne a neúnavně se mažeme krémem s ochranným faktorem.

Řada lidí ale zapomíná letním měsícům přizpůsobit vůj jídelníček a to je velká chyba. Ne všichni si totiž uvědomují, jak moc nás může to, co jíme ovlivnit. Některá jídla nám dokonce mohou i zvyšovat tělesnou teplotu, což v teplotách pohybujících se kolem třicítky zkrátka není ideální.

Červené maso

Tento druh masa obsahuje vysoké množství proteinu a tuků, proto je v letních měsících pro naše zažívání příliš těžké. Červené maso nám tak může zvýšit tělesnou teplotu, protože je pro naše tělo zkrátka velmi obtížné ho strávit.

Pálivá jídla

Milovníci chili by si měli jejich oblíbené pálivé pochoutky v letních měsících odpustit. Tento druh jídla totiž také ovlivňuje zažívání, a proto může také může zvyšovat naši tělesnou teplotu.

Smažená jídla

Kromě negativních důsledků na naše zdraví mohou mít tato jídla negativní vliv i na naši pleť, a to zejména v letních měsících. Mohou být důvodem vzniku pupínků, ale i dalších kožních problémů.

Vychlazená voda

V létě většina z nás sahá po vychlazených nápojích, ačkoliv se to zdá logické, ne vždy se jedná o ten správný krok. Po ledové vodě a dalších nápojích byste neměli sahat hned poté, co jste byli dlouho na sluníčku. Tělu nějakou dobu trvá, než se z pobytu na sluníčku zchladí.

Velký teplotní rozdíl mezi teplotou vašeho těla a teplotou např. flašky vody z lednice může způsobit, že vás po jejím vypití začne bolet v krku nebo dostanete horečku.

Zdroj: Zooom TV Entertainment

KAM DÁL: Osvěžující melounová limonáda. Nadchne děti i dospělé.