Kam na houby: Známe místa, kde houbaře čekají žně, i ta, kam se nevyplatí chodit

Hřib je pro většinu amatérských houbařů svatým grálem. Existují sice chutnější i daleko vzácnější nálezy, ovšem hřib ve svých mnoha podobách je zkrátka číslo jedna. „Asi ano, máme to tak odmalička. Dokonce se u nás neříkalo "jdeme na houby", ale "jdeme na hřiby". Takže jsme si to zafixovali,“ usmívá se Markéta Haláková z Jihlavy.

Právě Vysočina teď přeje velmi pěkným nálezům. Ať už jde o Pelhřimovsko, Humpolecko či třeba okolí Žďáru nad Sázavou. Na Vysočině neuděláte chybu, ať půjdete kamkoli, jak Čtidoma.cz potvrdilo několik houbařů.

Hřiby, kam se jen podíváte

Velmi podobné je to i ve Středočeském kraji. Skvělé úlovky máme hlášeny od houbařů v okolí Vlašimi či Benešova, ale i Kladna nebo Příbrami, nezklame ani Mladá Boleslav. „Byli jsme ve třech lidech, napočítali jsme 121 hříbků. Prostě všude, kam oko dohlédlo,“ pochlubila se paní Alžběta, která byla s kamarádkami v Brdech. Stejně hovoří i Jaromír Hanzlík. Ten houbařil v okolí Kutné Hory.

V Plzeňském kraji to dlouho vypadalo na méně vhodnou lokalitu. Ovšem poslední dny vše otočily. Domažlice, Klatovy, Rokycany. Lesy kolem těchto měst jsou momentálně houbařům zaslíbené. „Je to tak. Byl jsem v pondělí a to byla ještě bída. Čtvrtek ale velká paráda,“ potvrdil našemu webu Jan Polák.

Morava jak kde

Zkrátka nepřijdou ani na Moravě, i když zde je třeba si místo předem vybrat. „Kolem Brna paráda,“ hlásí Marek Krátký. „My jsme byli kolem Znojma a nestěžuji si. Musí se více hledat, ale kdyby byla houba na každém kroku, nebavilo by mě to,“ tvrdí Žaneta Stránská, která houbaření bere hlavně jako relax a procházku s pětiletým synem.

Ovšem zatím spíš paběrkování je to podle Hanky Kočičkové v okolí Přerova. „Nevím, asi je to tu zakleté. Už několikátý rok po sobě. V lese pár houbiček, ale oproti zbytku republiky v podstatě nic.“ Podobně jsou na tom podle Martina Koutského i severní Čechy. Někde rostou, jinde je to spíš o výletě než sběru hub. A kam vyrazíte vy?

