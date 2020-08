Léto je zabijákem vztahů. Sexuální touha stoupá, rostou i sklony k nevěře

Je to vlastně jasné jako facka. Když se dostanete do jiného prostředí, v těle vám probíhají určité procesy. Ať už je to vzrušení z nového, možná i adrenalin z nejrůznějších dobrodružství a tak dále. Jednou z takových "změn" je právě i sexuální touha. To, co jste si doma "nedovolili", je najednou na pořadu dne.

Může za to slunce a hormony

Na nárůstu sexuální touhy se podle odborníků podílí několik faktorů. Libido se zvyšuje díky bohaté letní zásobě slunečního záření. To je totiž spojováno s produkcí serotoninu v lidském těle, kterému se přezdívá hormon štěstí a radosti. V tomto případě pak platí rovnice, že čím lepší nálada, tím více chuti na sex. Někteří sexuologové navíc zvyšování sexuální touhy spojují s tím, že jsou lidé v létě společenštější.

Podle nich se pak na větším libidu podílí i hormon melatonin, konkrétněji pokles jeho hladiny spojený s delším slunečním svitem, který jinak blokuje pohlavní hormony. Tomu, že je sex v létě in, napovídá například i studie z Villanova University, jež ukázala, že sexuální témata si lidé "googlují" nejvíce právě v červnu a červenci.

Přílišné horko chuť na sex zabíjí

Příliš vysoké teploty a zvyšující se vlhkost naopak podle některých lékařů, věnujících se naturopatii, mohou sexuální touhu efektivně zničit. Horké počasí dle vědců na lidi působí letargicky a ubírá jim chuť dělat cokoliv, u čeho by se mohli zapotit. Tato tvrzení podporuje i studie americké National Bureau of Economic Research, podle které je početí dítěte nejméně pravděpodobné v nejteplejších dnech v roce.

Léto přeje experimentům

V důsledku větší sexuální touhy mají lidé v letním období také větší chuť na sexuální experimenty. Tento trend potvrzují i tuzemské sexshopy, podle kterých se poptávka po erotických pomůckách v letních měsících zvyšuje v průměru až o pětinu. Je to v podstatě stejná jistota, jako že si na zimu jdete koupit lyže nebo brusle.

"Zhruba od června do září registrujeme nárůst prodejů až o 20 %. Prodejní statistiky potvrzují, že lidé v letním období více experimentují. Obecně si tak kupují více erotických pomůcek. Oblíbené jsou například anální pomůcky, Venušiny kuličky, návleky a kroužky na penis nebo afrodiziaka," řekl Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon, který v tuzemsku testuje a prodává sexuální pomůcky. "Poptávané jsou rovněž masážní oleje a lubrikační gely v menším cestovním balení."

Během dovolené lidé více souloží

Podle nedávného průzkumu uveřejněném v britském deníku The Sun se během dovolených zvyšuje četnost pohlavních styků, lidé mají navíc větší sklon k porušení partnerské věrnosti. Zatímco doma si třikrát týdně užívá sexu jen zhruba 6 % lidí, na dovolených jich je už téměř dvakrát tolik.

Počet těch, kteří si sex dopřávají pětkrát týdně, naroste v průběhu dovolené hned pětkrát. Z průzkumu dále vyplývá, že 9 % lidí bylo právě na dovolené nevěrných svému partnerovi. A to ne jen jednou, ale rovnou opakovaně.

Nejoblíbenější místa na letní sex

Teplé letní počasí vybízí i k tomu přenést do venkovního prostředí mnohé aktivity, sex nevyjímaje. Podle již zmíněného průzkumu se k sexu venku během léta přiznalo hned 63 % lidí. Nejoblíbenějším místem k sexu je pak prý auto na parkovišti (49 %), následují les (47 %) a pole (41 %). U poslední položky se bohužel neuvádí, jaká plodina je nejoblíbenější. Škoda, mohlo to být ještě zajímavější.

Kolem třetiny lidí pak pro své erotické hrátky vyhledává i pláže a vlastní zahrady, čtvrtina se oddává sexu v parku. 13 % lidí pak přiznává, že bylo při svém venkovním milování přistiženo a 5 % si při něm přivodilo zranění.

KAM DÁL: Lékař a poslanec Kaňkovský: Na druhou vlnu koronaviru připraveni nejsme. Budeme improvizovat, vláda zaspala.