Máte problémy s přejídáním se? Tomuto nezdravému zvyku můžete lehce zabránit

V některých případech může být pravidelné přejídání se příznakem určitých druhů poruch příjmu potravy. Pokud vám tedy následující postupy nepomohou, obraťte se na vašeho praktického lékaře.

Nejezte u televize

Řada z nás jí snídani, oběd či večeři u počítače, v práci nebo u našeho oblíbeného seriálu. Tyto zvyky se sice mohou zdát jako neškodné, ale opak je pravdou. Studie dokazují, že rozptýlení během jídla může vést k přejídání.

Některým potravinám je lepší se vyhnout

V případě, že máte problémy s přejídáním se, je mimo jiné i nutné určit, jaká jídla vám dělají největší problém.

Pokud např. víte, že když si dáte zmrzlinu, tak to většinou končí tím, že se jí přejíte, bude lepší ji z mrazáku odstranit. To samé platí i u dalších druhů potravin, které vám dělají podobné potíže.

Řekněte konec hladovění

Řada lidí, která chce shodit přebytečná kila, vsadí na extrémní diety nebo ze svého jídelníčku odstraní veškeré zákusky, sladkosti, brambůrky a další "nezdravé" potraviny. To je ale většinou to nejhorší, co můžete udělat.

Rozhodně je ideální se soustředit zejména na zdravý a vyvážený jídelníček a sladkosti či smažená jídla omezit, není ale nutné si je zcela zakázat. V takovém případě totiž může dojít k tomu, že budete mít na své oblíbené dobroty téměř nekontrolovatelnou chuť a nakonec se jich přejíte.

Volumetrika

Jde o způsob stravování, ve kterém se lidé snaží soustředit na nízkokalorické potraviny, jako jsou některé druhy zeleniny. Konzumace těchto potravin spolu s hlavními jídly vám může pomoci s pojídáním většího množství kalorií, než je nutné. Mezi tyto potraviny patří mimo jiné i okurka, brokolice a rajčata.

Dejte si jídlo na talíř

Za každou cenu se vyhněte pojídání brambůrků přímo ze sáčku, zmrzliny přímo z kyblíku atd. To totiž může vést ke konzumaci mnohem většího množství jídla, než je doporučená porce.

Ideální je si jídlo nejdříve vždy dát na talíř nebo do misky.

Zdroj: Healthline, National Library of Medicine

