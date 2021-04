Baví vás v sexu rychlovka, nebo dlouhé milování? Nebojte se v ložnici experimentů

Ne vždy se partneři jasně shodnou v tom, jak rychle se jim podaří vystoupat k vrcholu. Podle odborníka je preferovaná délka sexu individuální a komunikace mezi partnery je velmi důležitá. „Neexistuje nic jako optimální délka sexu, která by seděla každému. Jsou páry, kde oběma vyhovuje krátký, nebo naopak delší pohlavní styk. Chodí za mnou do poradny i dvojice, které řeší časový nesoulad. Jeden z partnerů dosahuje vyvrcholení dříve a o další pokračování již nestojí. Je důležité to probrat a domluvit se, jak uspokojit oba,“ radí sexuolog MUDr. Marek Broul.

Co je milování?

Někdo za milování považuje pouze samotnou penetraci. Pro mnoho lidí, ve větší převaze ženy, ale zahrnuje také předehru, mazlení nebo intimní hraní. Podle toho se také může lišit představa i reálná délka milování. Studie americké Společnosti pro sexuální terapii a výzkum například uvádí, že zcela běžný vaginální styk trvá 3 až 7 minut. Zdá se vám to málo? Pravděpodobně patříte mezi ty, kdo chtějí od milování ještě něco navíc. „V nedávném průzkumu jsme se ptali zákazníků, jak dlouhé je pro ně ideální milování. Více než polovina odpověděla, že preferují 15-60 minut. Je vidět, že spousta lidí si chce na intimitu udělat čas,“ říká Vojtěch Sláma z on-line sexshopu Yoo.cz, který mapuje sexualitu v Česku.

Minuty a hodiny slasti

Pokud chcete čas svého milování prodloužit - pro sebe či drahou polovičku - existuje celá řada příjemných možností. Základem je naladit se na stejnou vlnu a cítit se dobře. Sexuolog MUDr. Broul doporučuje jako skvělý začátek pro společné intimní chvilky jednoduché či složitější erotické hry. „Hra vás příjemně pobaví a zaměstná vás tak, že nezbyde čas se stresovat.“

Když už se vám podaří naladit a uvolnit atmosféru, přichází skvělý čas na zkoušku něčeho nového. Například technika zvaná edging, tedy trénink výdrže, se hodí pro páry, které spolu žijí delší dobu a mají chuť vnést do ložnice trochu nového vzrušení a zábavy. „Ending je zastavení vždy těsně před orgasmem. Když nástup vyvrcholení polevuje, pár pokračuje v sexu dál. Chce to samozřejmě cvik a doporučuji využití přípravků, které nástup orgasmu pomohou oddálit. Jedná se třeba o lubrikační gely s chladivými přírodními složkami, jakými jsou mátový extrakt nebo mentol. Ty působí mírné znecitlivění při souloži, a tím prodlužují dobu vzrušení obou partnerů,“ radí Vojtěch Sláma. Pokud máte naopak chuť se více nažhavit a stihnout jen "rychlovku", než se vrátí děti z venku, využijte účinky hřejivých gelů s výtažky z ženšenu nebo z červeného pepře obsahujícího kapsaicin.

Abyste tyto rady mohli uvést v praxi, je dobré si o o nich nejprve upřímně promluvit. To se hodí během večera ve dvou u lahve dobrého vína, kdy alkohol sejme stydlivost a lidé jsou schopni bavit se o svých touhách, aniž by jim to bylo nepříjemné nebo hloupé. Mluvit o sexu totiž hloupé není, a naopak vám to může zachránit vztah, ze kterého vášeň zmizela anebo se jen utlumila vlivem mnoha životních starostí, s nmiž se denně potákáme.

