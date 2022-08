Osobnostní koučka radí: Jak si poradit se životním zlomem? Řešení je příjemné, zbavte se ale výčitek

Třeba vás to ještě nikdy nenapadlo a připadá vám myšlenka na dovolenou o samotě úplně bláznivá, ale když spočítáte všechna pro a proti, najednou se to nebude zdát tak nereálné.

Konečně chvíle pro sebe!

„Jestli jste zralá žena v letech, kdy se už nemusíte starat o děti a manžel má také své vlastní zájmy, zkuste si vzpomenout na léta, kdy jste i na dovolené přemýšlela jen o tom, jestli jsou děti dobře oblečené, jestli jste koupila dost rohlíků na snídani a jak to uděláte, když měl obchod pod chatou zase zavřeno. A do toho jste snila o dni, který budete mít jen sama pro sebe. Tak teď je to tady, stačí se chopit příležitosti a splnit si sen. Že jste to tak vlastně tehdy nemyslela? Asi ne, ale teď máte možnost zažít novou zkušenost, být pár dní jen sama sebou, ani matkou, ani manželkou, ani přítelkyní, pečovatelkou, kuchařkou - tyhle dny budou jen a jen vaše,“ připomněla Martina Forejtová, která se věnuje osobnostnímu koučinku již mnoho let, výhodami klidu a pohody bez starostí o druhé.

Rodina to rozhodně přežije

„Většina žen má zakořeněnou představu, že by měly o někoho stále pečovat a když se na týden ztratí z dohledu rodiny, rozpoutá se doma doslova peklo. Jistě, některé domácnosti jsou takto založeny, ale i takové si zaslouží alespoň jednou za rok výchovný týden, aby ostatní jejich členové poznali, jak to vypadá, když vaši práci nikdo neudělá. Možná budete mít po návratu trochu víc práce, ale třeba také ne. Každopádně za pokus to jistě stojí,“ dodává odvahu k prvnímu kroku do neznáma Martina Forejtová, která doplňuje, že je ale nutné se předem oprostit od jakýchkoliv výčitek. Představte si, že byste musela na týden do nemocnice, což si samozřejmě nikdo z nás nepřeje. Ale kdyby náhodou… Také by se svět nezhroutil. A vy se navíc vrátíte odpočinutá s novou energií i sebevědomím.

Varianty pro méně odvážné

Pokud se přece jen obáváte týdnu, který byste měla jen sama pro sebe, je dobrou volbou kratší test - třeba víkend. Další možností je pak domluva s kamarádkou. Pokud jste v podobném věku, budete mít s velkou pravděpodobností podobné starosti, ale i možnosti. „Dovolená s kamarádkou, tedy s dobrou kamarádkou, má další výhodu v tom, že nebývá problém se třeba na půl dne rozdělit. Jedna může jít plavat a druhá na výlet do lesa. A navíc je možné pak společně posedět třeba u skleničky vína a případný pocit samoty je rázem ten tam,“ doporučuje Martina Forejtová ženám, které si na úplnou samotu bez opěrného bodu přece jen netroufají nebo po ní ani netouží.

Ideální řešení - lázeňský pobyt

„Velmi dobrou volbou je lázeňský pobyt. Do lázní přece většina lidí jezdí sama, bez partnerů, bez dětí - zkrátka za léčením. Tam nikdo nebude zkoumat, jestli jste se přijela léčit nebo jen odpočívat. A samotní lidé, korzující parkem, se v lázních určitě nestávají terčem soustrasných pohledů. Je to zkrátka normální,“ radí osobnostní koučka ženám, které by si rády dopřály změnu, ale stále ještě sbírají odvahu na první krok ke svému sebevědomí a k sobě sama. Taková krátká dovolená je většinou skutečně tím správným vykročením do nové etapy života, kdy bude zbývat přece jen o něco víc času na vlastní zájmy, koníčky a třeba i trochu toho rozmazlování.

„Tak směle do toho!“

