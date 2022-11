Potraviny, které vás zahřejí: V chladném počasí vsaďte na banán, kmín a další

V podzimních a zimních měsících celá řada z nás sahá po teplých čajích, šálcích kávy a polévkách, abychom se zahřáli. Zvýšit naši tělesnou teplotu mohou ale mimo jiné i některé studené potraviny, do kterých bychom to s největší pravděpodobností vůbec neřekli, jak na svém webu uvádí Eat This.

Káva teplá i studená

Pokud jste milovníky studeného frapé, cold brew nebo zkrátka obyčejné kávy s ledem, nezoufejte. Svou oblíbenou pochoutkou si můžete udělat radost dokonce i na podzim či v zimě a neriskujete tak, že vám bude celý zbytek dne chladno.

Spolehlivě vás totiž zahřejí jak teplé, tak i studené druhy kávy. Vaši tělesnou teplotu totiž spolehlivě zvýší kofein, který obsahují oba druhy této aromatické pochoutky, jak dokazují studie.

Potraviny s vysokým obsahem železa

Se zahřátím nám mohou pomoci i potraviny s vysokým obsahem železa, jak na svém webu uvádí Healthline. Mezi potraviny s vysokým obsahem železa, které bychom měli zařadit do našeho jídelníčku, patří zejména libové maso, ale i plody moře, fazole a brokolice.

Vysoký přísun železa pomocí stravy u nás totiž snižuje riziko vzniku anémie, která se projevuje mimo jiné také zvýšeným pocitem chladu.

Celozrnné potraviny a komplexní sacharidy

Celozrnné potraviny obsahují velké množství vlákniny, kterou stejně jako komplexní sacharidy, které najdete mimo jiné i v ovoci, naše tělo neumí rychle rozložit. To znamená, že naše tělo musí pracovat mnohem usilovněji, aby tento druh sacharidů rozložilo, a tak se může zvýšit i naše tělesná teplota.

Kmín

Pokud jste fanoušky houbových smaženic nebo horké polévky k obědu a nepřidáváte do těchto jídel kmín, nejspíše byste to měli zkusit. Kmín totiž po jeho konzumaci v našem těle generuje teplo a může nás tak zahřát i v nepříznivém podzimním počasí, navíc nám také pomáhá lépe se vyrovnat se stresem, jak na svém webu uvádí Medical News Today.

Zázvor

Další potravinou, na kterou byste v zimě a na podzim rozhodně neměli zapomínat, je zázvor. Nejen, že vám pomůže zvýšit vaši tělesnou teplotu, ale navíc vám také může pomoci v boji s nejrůznějšími bakteriemi a viry, které na nás venku číhají. Zázvor totiž zvyšuje naši obranyschopnost, jak dokazují výzkumy.

Zdroj: Eat This, Healthline, Medical News Today

