Pravidla letního líčení: Vsaďte na husté obočí a make-up na bezolejové bázi

Jak můžete dosáhnout perfektního líčení, co je letos hitem letošní sezóny a jaké existují tipy na péči o opálený obličej? Proč je důležité myslet i na obočí a jaká pravidla má letní líčení?

Vsaďte na dokonalé obočí!

Každá sezóna má své vlastní pravidla líčení. Co je aktuální právě v letošním létě? Tento rok vévodí perfektnímu letnímu vzhledu hlavně husté a střapaté obočí, kterého můžete docílit pomocí speciálních tužek. Pro dokonalou úpravu přitom nemusíte do salonu krásy. Ať už vás láká husté výrazné obočí, vyčesané soap brows nebo obočí tón v tónu, vše zvládnete hravě sami doma. Stačí vám k tomu pinzeta pro vytrhání přebytečných chloupků a řasenka, tužka nebo barva na obočí pro doladění správného odstínu. Nakonec obočí vyčešte k dokonalosti kartáčkem a máte hotovo. Dalším hitem jsou různé produkty se třpytkami. Skvěle vypadají třpytky na očích v podobě stínů nebo barevných linek na oči. A samozřejmostí je bronzer na pleť a výrazné rty nejlépe v rudé barvě. Při fixaci je potom dobré věnovat pozornost kvalitnímu výběru. V dnešní době je mnoho přípravků ať už to jsou speciální balzámy nebo spreje, které nám fixují make-up po celý den. Co je velmi důležité je správná aplikace, v tom je myslím někdy kámen úrazu.

Léto a make-up: Ano nebo ne?

Pokud používáte jako základ svého líčení klasický make-up, nemusíte se ho vzdávat ani v letních měsících, důležitý je hlavně správný výběr. „Definitivně záleží na našem osobním rozhodnutí, důležité je myslet v první řádě na SPF faktor, lehkou bezolejovou texturu a pečující komponenty. Tuto báječnou kombinaci nabízí krémy typu CC, BB a tzv. smart-kosmetika, ale na 100 % bych nedoporučila používat make-up s extra krycími vlastnostmi. Pokud preferujete nanášet make-up štětcem nebo beauty-blendrem, nezapomínejte, že ve vyšších teplotách se bakterie množí velice rychle a intenzivně, proto je nutné dbát na zvýšenou hygienu pomůcek během letního období,“ vysvětluje Marianna Poljančuková, lékařka z Kliniky GHC Praha. A vizážistka Zuzana Gavendová doplňuje: „Nemohu říci, že bych make-up nedoporučila, ale určitě bych spíše vybírala make-upy, které jsou hydratační a neobsahuji oleje, které pleť v horkých letních dnech mohou ucpávat. Rozhodně je důležité vybírat přípravky, které obsahují SPF, protože bohužel sluneční paprsky mohou způsobit nevzhledné pigmentové skvrny, a proto buďte opatrní. Já osobně se v létě neobejdu hlavně bez balzámu na rty a hydratační masky.“

Jak správně pečovat o opálenou pleť?

Péče o pleť a odličování opálené pokožky je dalším krokem, který bychom neměli podcenit, abychom si bronzový vzhled užívali na maximum. Aby se pokožka příliš nevysušila, je v horkém počasí lepší preferovat spíše odličovací mléka a emulze než tonika na bázi alkoholu. Pro milovnice micelárních vod je potom dobré vybírat řady pro extra suchou a citlivou pleť. „Ideální je nanést přípravek na obličej, kruhovými pohyby rozetřít na obličeji, následně odličovací tampón namočit vlažnou vodou a odstranit nečistoty, ještě před aplikací hydratačního gelu, krému či mlhy,“ radí doktorka Poljančuková, a dodává: „Skvělé je obohatit pečující rituály hydratační maskou 2-3 týdně. Nezapomínejte také na aplikaci termální vody během dne, která nejen hezky osvěží, ale i stabilizuje rovnováhu hydro-lipidového filmu obličeje. Pokud máte opálenou či spálenou pleť a preferujete aplikovat pouze pudr či bronzer, nejlepší základní bází je hydratační mlha.“

Jak se chránit před opálenými brýlemi nebo rouškou?

Při ochraně očí slunečními brýlemi nebo při celodenním nošení roušky se může snadno stát, že dosáhnete opálení, o které příliš nestojíte. Místo atraktivní snědé barvy vás potom čeká problém, jak vyřešit maskování nechtěných pandích očí nebo linek kolem roušky. „Pokud se nám něco podobného stane, musíme především pleť zklidnit a dát ji zase do pořádku. Ideální jsou zklidňující a hydratační masky a přípravky s kyselinou hyaluronovou. Co se týká korekce, tady pomůže korektor kolem očí, make-up, kterým se snažíme sjednotit barevný odstín pleti. Při líčení bych se snažila odpoutat pozornost od očí a problémových míst například důrazem na dokonalé rty,“ radí Gavendová. V lepším případě ovšem můžete podobným starostem předejít, pokud nepodceníte prevenci. „Do určité míry se dá zabránit nerovnoměrnému opálení obličeje s pomocí aplikace vysokého SPF faktoru, nošením klobouku či kšiltovky a aplikací termální vody na obličej během dne,“ uzavírá doktorka Poljančuková.

