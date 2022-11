Sytá polévka nahradí hlavní jídlo: Naučte se dělat nejlepší valašskou kyselicu, ukrajinský boršč a fazolačku

Jak se krátí den a přibývá chladu, tělo si samo řekne, co by mu prospělo. A to je ten správný čas na pořádnou porci horké vydatné polévky.

Nemusíte vždy zahušťovat moukou

Není nad talíř plný zeleniny, luštěnin a masa. A nejlepší je, pokud v polévce doslova stojí lžíce. Taková polévka s kouskem pečiva zasytí a nahradí i hlavní jídlo. Pokud nepřipravujete vysloveně krémovou polévku, doporučujeme část nějaké zeleninové polévky rozmixovat, aby byla dostatečně hustá. Pokud to typ polévky dovolí, lepší než ji zahustit těžkou moukou je lepší přidat trochu červené čočky. Snadno se rozvaří a polévku zahustí také.

Jsou mezi námi tací, kteří prostě potřebují ráno k pořádnému nastartování horkou polévku. Pro ty ostatní může být vydatná polévka i hlavním chodem oběda a skvělou večeří. Naše vybrané recepty uvedeme valašskou kyselicou, kterou si dávali horalové k snídani, aby měli po celý den dostatek energie.

Valašská kyselica

Jak už název napoví, budeme potřebovat asi 400 g kysaného zelí, asi 300 g brambor, jednu kvalitní klobásu, 100 g slaniny, 1 cibuli, 200 ml zakysané smetany, 20 g másla, polévkovou lžíci hladké mouky, 50 ml mléka, sůl, pepř, kmín, bobkový list a nové koření.

Začneme tím, že do většího hrnce dáme vařit zelí i s nálevem a přidáme asi hrnek vody. V dalším hrnci si uvaříme na kostičky pokrájené brambory, osolíme a přidáme kmín. Do hrnce se zelím přidáme několik bobkových listů a pár kuliček nového koření. Když jsou brambory skoro měkké, vlijeme je i s vodou do hrnce se zelím. Brambory vaříme zvlášť kvůli tomu, že ve společném hrnci se zelím by zesklovatěly.

Mezitím orestujeme na kostičky nakrájenou slaninu, cibuli a na kolečka nakrájenou klobásu. V trošce mléka rozkvedláme lžíci mouky, vlijeme do hrnce a promícháme. Pak přidáme osmaženou cibulku s klobásou a slaninou. Za občasného míchání necháme povařit ještě asi čtvrt hodiny. Potom polévku odstavíme, dochutíme zakysanou smetanou, případně dosolíme a opepříme.

Nebojte se a pusťte se i do přípravy boršče

Velice vydatnou polévkou nebo hlavním chodem je známý boršč. Připravuje se v Rusku, na Ukrajině a jeho příprava je různá, podobně jako v případě gulášů. Základ je ale stejný.

Ukrajinský boršč

Pokud opravdu chcete skutečně chutný boršč, je nutné použít alespoň dva druhy masa. Než se do vaření pustíte, sežeňte si asi půl kilogramu hovězího žebra, dva kuřecí skelety, asi 300 g kořenové zeleniny – celer, mrkev, petržel, k tomu jedna malá hlávka zelí, menší červená řepa. Tu nepoužívejte naloženou, protože v nálevu je aroma fenyklu a jeho chuť v boršči není to pravé ořechové a ničím ji pak nepřebijete. Dále potřebujete asi čtyři brambory, trochu kachního či husího sádla, 1 cibuli, 1 mrkev, 2 lžíce rajčatového protlaku, lžící cukru, čerstvý kopr, několik stroužků česneku, sůl a nejlépe čerstvě namletý pepř.

A můžeme se dát do samotného vaření. Vemte pořádný hrnec a v něm maso včetně koster kuřat a nahrubo nakrájené kořenové zeleniny zalijte vodou. Pozvolna pak vše vařte asi 3 hodiny. Nezapomínejte v začátku sbírat pěnu, aby byl vývar čirý. Po uvaření vývar sceďte, maso nakrájejte na malé kousky a vraťte do vývaru. Přidejte na jemno nakrájené zelí, nakrájenou řepu a brambory. Vše vařte 20 minut. Nyní máte čas si na sádle osmažit nakrájenou cibuli a mrkev. Vmíchejte do toho rajčatový protlak a cukr. Směs pak přidejte do polévky a vařte ještě 5 minut. Polévku dochuťte solí a pepřem, přidejte nakrájený kopr, česnek a boršč máte hotový.

To by bylo, aby ve výčtu polévek chyběla ta fazolová. Je dostatečně sytá a při její přípravě se meze fantazii nekladou.

Fazolová polévka

Asi 250 g fazolí den dopředu namočte do vody. K samotné přípravě polévky pak budete potřebovat ještě 2 lžíce oleje, asi 50 g anglické slaniny nakrájené na kostičky, 2 nadrobno nakrájené cibule, na kostičky nakrájená dvě rajčata, 1 lžíci hladké mouky, lžičku sladké papriky, na kolečka nakrájenou klobásu, 1 stroužek česneku, špetku chilli, sůl a pepř.

Fazole druhý den vařte asi dvě hodiny doměkka. V hrnci mezitím na oleji rozpečte slaninu, přidejte cibuli a rajčata a restujte asi 5 minut. Vše pak poprašte moukou a sladkou paprikou, pořádně zamíchejte a přidejte procezené fazole. Dolijte asi 1 litrem vody a polévku vařte ještě asi 15 minut. Kdo má rád pálivé jídlo, přidá špetku chilli a podle chuti osolte a opepřete. Nakonec přidejte nakrájenou klobásu, rozdrcený stroužek česneku a chvilku povařte.

Zdroj: Recepty kuchařky Emílie Zábranské

